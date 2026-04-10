Иран пригрозил выйти из переговоров, если бомбардировки Ливана продолжатся - СМИ
Иран вынудил Израиль прекратить военные операции в Ливане.
Как сообщил анонимный источник телеканалу «Press TV», Тегеран выдвинул прекращение атак на Ливан в качестве условия для проведения переговоров.
По словам источника, визит иранской делегации в Исламабад несколько раз откладывался из-за ударов Израиля по Ливану.
Отмечается, что продолжение переговоров зависит от отказа Израиля от атак на Ливан.
Источник подчеркнул, что в случае возобновления ударов со стороны Израиля по Ливану переговоры с США в Исламабаде будут немедленно прекращены.
