Иран пригрозил выйти из переговоров, если бомбардировки Ливана продолжатся - СМИ

Иран вынудил Израиль прекратить военные операции в Ливане.

Как сообщил анонимный источник телеканалу «Press TV», Тегеран выдвинул прекращение атак на Ливан в качестве условия для проведения переговоров.

По словам источника, визит иранской делегации в Исламабад несколько раз откладывался из-за ударов Израиля по Ливану.

Отмечается, что продолжение переговоров зависит от отказа Израиля от атак на Ливан.

Источник подчеркнул, что в случае возобновления ударов со стороны Израиля по Ливану переговоры с США в Исламабаде будут немедленно прекращены.