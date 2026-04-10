Трамп: США уже готовят военные корабли на случай провала переговоров с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные корабли уже оснащаются лучшими боеприпасами на случай, если переговоры с Ираном в Исламабаде завершатся неудачей, передала газета New York Post.

В настоящее время идет перезагрузка: корабли загружают лучшим оружием из когда-либо созданного – даже превосходящим то, что использовалось ранее, когда Штаты, по словам Трампа, "разнесли" Иран.

Американский лидер подчеркнул, что если сделка не будет заключена, оружие применят, и сделают "это очень эффективно".