На Абшероне зафиксировано извержение грязевого вулкана

Вчера на грязевом вулкане «Боздаг-Гюздек», расположенном на Абшеронском полуострове, было зафиксировано очередное извержение.

Как сообщает 1news.az, извержение было зарегистрировано цифровыми станциями Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА.

Процесс начался в 22:26 по местному времени и продолжался шесть минут. Извержение характеризовалось одной фазой. Согласно данным станций мониторинга грязевых вулканов, глубина очага вулкана «Боздаг-Гюздек» составила 3,0 километра, продолжительность извержения - 6 минут, а объем выделенной энергии - 6.32*106 Джоулей.