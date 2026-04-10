Премьер Ливана совершит визит в США, где будет обсуждаться мирная сделка с Израилем

Премьер-министр Ливана Наваф Салам совершит на предстоящей неделе зарубежное турне, оно начнется с визита в США, где будет обсуждаться мирная сделка с Израилем. Об этом сообщила общеарабская газета Asharq al-Awsat.

По информации издания, Салам проведет переговоры с госсекретарем США Марко Рубио и генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем.

9 апреля правительство Ливана подтвердило приверженность мирной инициативе о вступлении в прямые переговоры с Израилем с целью урегулированию конфликта. Как ожидается, во вторник, 14 апреля, в Вашингтоне состоится первый раунд двусторонних контактов, ливанскую делегацию будет возглавлять посол в США Нада Хаммаде-Муаввад, пишет издание.

Салам заявил Asharq al-Awsat, что в ходе зарубежного турне рассчитывает заручиться поддержкой и мобилизовать усилия по восстановлению власти ливанского государства над всей территорией страны. "Путь к разрешению кризиса в Ливане очевиден: он начинается с прекращения огня и вывода израильских войск", - указал политик.

По сведениям издания, руководство республики стремится отделить ливанский трек от американо-иранских переговоров. Так, в заявлении президента Джозеф Ауна, распространенном 9 апреля его канцелярией, выражено недовольство по поводу иранского вмешательства и попыток привязать Ливан к оси сопротивления. "Ливан остается суверенным и дееспособным государством, - указывается в тексте. - Мы никогда не согласимся на то, чтобы кто-либо вел переговоры от нашего имени".

В свою очередь представитель парламентской фракции шиитской организации "Хезболлах" Али Файяд отверг возможность вступления в переговоры до полного прекращения Израилем военных действий против Ливана. По его словам, правительство должно потребовать перемирия "в качестве предварительного условия, прежде чем будут предприняты какие-либо дальнейшие шаги".

