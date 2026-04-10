США высвободят 30 млн баррелей нефти из стратегического резерва 

Минэнерго США объявило о проведении тендера на передачу компаниям до 30 млн баррелей нефти из стратегического резерва (SPR) на условиях их последующего возврата.

Как указано в заявлении ведомства, приём заявок на участие в экстренном обмене продлится до 13 апреля. 

Данный шаг является частью более широкой программы по высвобождению из SPR 172 млн баррелей в рамках борьбы с нефтяным кризисом, вызванным закрытием Ормуза. Запрашиваемые объёмы будут предоставлены из хранилища West Hackberry в Луизиане. В рамках механизма обмена компании-победители, которые получат сырье, обязаны с начала следующего года вернуть в резерв на 18,5% больше полученного объема.

Это уже третий подобный тендер с момента резкого скачка цен на топливо. Ранее из SPR уже выпущено около 55 млн баррелей.

Данные действия Вашингтона являются частью скоординированных усилий стран-членов Международного энергетического агентства (МЭА), которые договорились высвободить из стратегических запасов суммарно 400 млн барреле.

172 млн баррелей — это примерно 41% от текущих запасов SPR, которые в марте 2026 года оценивались в 415,44 млн баррелей. При этом резерв может накапливать 714 млн баррелей. То есть до текущего высвобождения он был заполнен только на 58% от максимальной мощности, что связано с действиями администрации Джо Байдена, при котором SPR рекордно похудел более чем на 200 млн баррелей из-за необходимости сдерживать стоимость нефти в 2021-22 годах.

Кстати, Трамп активно критиковал Байдена за такое расточительство в отношении стратегических нефтяных запасов страны.

Источник: Нефть и капитал

