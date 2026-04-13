Папа Римский, «новый миропорядок» и международное право: между утопией и выживанием

Автор: Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор,

Чрезвычайный и Полномочный посол,

руководитель кафедры Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

Папа Римский Лев XIV вновь напомнил миру простую, но, как показывает история, трудновыполнимую истину: «Хватит войны».

11 апреля, портал Vatican News привел cлова главы Римско-католической церкви, сказанные во время молитвенного бдения за мир во всем мире. Он призвал мировых лидеров остановиться и сесть за стол переговоров, «а не за стол, где планируется перевооружение и принимаются решения о смертоносных действиях». Церковь всегда будет призывать к миру, подчеркнул понтифик, «даже если отказ от логики войны может привести к недопониманию и презрению», и всегда будет прививать «послушание Богу, скорее чем какой-либо человеческой власти».

Призыв отказаться от «логики войны» прозвучал не как абстрактная проповедь, а как реакция на стремительно меняющуюся архитектуру международных отношений — ту самую, которую все чаще называют «новым миропорядком».

Однако за этим понятием скрывается глубокий парадокс. Мир действительно меняется. Но может ли он измениться быстрее, чем человечество уничтожит само себя?

Новый мир без правил?

Разговоры о «новом миропорядке» ведутся не первое десятилетие. После окончания Холодной войны казалось, что человечество приблизилось к универсальной системе международного права, где нормы будут обязательны для всех. Центральную роль в этом проекте играли такие институты, как Организация Объединённых Наций и система международных договоров.

Но реальность оказалась иной. XXI век продемонстрировал, что международное право не исчезло — оно стало инструментом, интерпретируемым сильными мира сего. Военные интервенции, санкционные войны, гибридные конфликты — всё это постепенно размывает прежнюю нормативную основу.

Сегодня «новый миропорядок» формируется не в залах дипломатии, а в зонах конфликтов. И это принципиально опасно: любой порядок, возникающий через силу, неизбежно наследует логику силы.

Право требует времени, война — нет

Создание новой системы международного права — процесс долгий. Исторически он занимал десятилетия, а порой и столетия. Достаточно вспомнить формирование послевоенного правового порядка после Второй мировой войны.

Право требует наличия целого ряда факторов: согласия государств, институциональной устойчивости, признания норм всеми ключевыми игроками и, главное, времени.

Но у современного мира времени может не оказаться.

Военные технологии развиваются быстрее, чем дипломатия. Эскалация происходит быстрее, чем переговоры. А разрушения — быстрее, чем их правовая оценка.

Именно об этом косвенно предупреждает Папа Римский Лев XIV, когда говорит: нельзя обсуждать будущее за «столом перевооружения». Потому что в этом случае будущее может просто не наступить.

Религия против войны или против её оправдания?

Особое значение в выступлении понтифика имеет его критика использования религии для оправдания конфликтов. В истории это не ново, но сегодня приобретает новую остроту.

Когда политические лидеры апеллируют к вере, чтобы легитимировать военные действия, происходит опасное смешение: мораль превращается в инструмент, вера — в идеологию, а право — в формальность.

Примечательно, что Ватикан ранее не поддержал интервенцию США в Ирак в 2003 году — один из ключевых эпизодов кризиса международного права начала XXI века. Это подчёркивает последовательность позиции церкви: война не может быть «праведной» в условиях, когда она разрушает саму возможность правового порядка.

Возможен ли выход?

Вопрос о выходе из складывающейся мировой турбулентности сегодня звучит уже не как академическая дискуссия, а как вопрос выживания. Человечество оказалось в точке, где привычные механизмы сдерживания ослабевают, а новые — ещё не сформированы. И в этой опасной паузе особенно громко звучит призыв Папы Римского Льва XIV отказаться от «логики войны».

Попытаемся разобраться, есть ли у мира реальные альтернативы?

Сценарий первый: порядок через разрушение

История, казалось бы, даёт однозначный ответ: новые мировые порядки почти всегда рождались из катастроф. После Второй мировой войны возникла современная система международных институтов, включая Организация Объединённых Наций. После Холодной войны — иллюзия глобального консенсуса.

Из этого делается опасный вывод: чтобы создать новый порядок, нужно сначала разрушить старый.

Но XXI век радикально отличается от всех предыдущих эпох. Сегодняшние войны — это не только танки и фронты. Это кибератаки, экономические удары, разрушение инфраструктур, а главное — оружие, способное поставить под вопрос само существование цивилизации.

И если раньше войны, какими бы трагичными они ни были, всё же оставляли пространство для восстановления, то теперь возникает принципиально иной риск: масштабы разрушений могут оказаться необратимыми.

Проще говоря, мир может не дожить до того момента, когда «новый порядок» будет оформлен.

Сценарий второй: возвращение к праву

На этом фоне позиция Папы Римского звучит почти как вызов политическому реализму. Его призыв — это не просто моральная декларация, а попытка вернуть международную политику в рамки рациональности.

Прекращение войн, отказ от эскалации, восстановление роли права — всё это часто воспринимается как утопия. Но если отбросить идеологию, становится очевидно: это единственный сценарий, при котором у человечества остаётся время.

Ведь право — это не абстракция. Это механизм, который замедляет конфликты, переводит их в переговорную плоскость, создаёт предсказуемость.

А предсказуемость — это и есть условие выживания сложных систем.

Критики возразят: международное право уже нарушено, доверие подорвано, институты ослаблены. Всё это верно. Но разрушенность системы — не аргумент в пользу её окончательного демонтажа. Напротив, это аргумент в пользу её срочного восстановления.

Альтернатива — мир без правил, где единственным регулятором становится сила. Исторически такие системы крайне нестабильны и всегда заканчиваются новыми катастрофами.

Сценарий третий: медленная эволюция под давлением

Наиболее реалистичным выглядит третий путь — не революция, а эволюция. Мир уже движется к многополярности, где несколько центров силы будут формировать собственные зоны влияния и правила игры.

В такой системе:

старые институты, такие как Организация Объединённых Наций, не исчезнут, но утратят монополию,

появятся региональные правовые режимы,

нормы будут формироваться через компромиссы, а не универсальные соглашения.

Однако у этого сценария есть одно жёсткое условие: конфликты не должны выйти из-под контроля.

Парадокс в том, что даже для постепенной эволюции необходим минимум стабильности. Без него мир скатывается не к новому порядку, а к затяжному хаосу.

Время как главный ресурс

Все три сценария упираются в один и тот же фактор — время.

Чтобы создать новую систему международного права, нужны десятилетия. Чтобы разрушить существующую — достаточно нескольких лет, а иногда и месяцев.

Именно здесь призыв Папы Римского Льва XIV приобретает особый смысл. Он говорит не только о морали, но и о темпе: остановить ускорение конфликта, выиграть время, дать шанс праву догнать реальность.

Между цинизмом и ответственностью

Современная политика часто оправдывает себя «реализмом». Но под этим словом всё чаще скрывается простая логика: кто сильнее — тот и прав.

Проблема в том, что в условиях глобальной взаимозависимости такая логика становится саморазрушительной. Победителей в полном смысле слова может не оказаться.

И тогда вопрос звучит иначе: готово ли человечество отказаться от краткосрочных выгод силы ради долгосрочного выживания?

Ответ на него пока не очевиден.

Но ясно одно: если мир не услышит предупреждение, подобное тому, что озвучивает Папа Римский Лев XIV, то «новый миропорядок» рискует остаться не политическим проектом, а несостоявшейся возможностью.

Вместо заключения

Призыв Ватикана — это не только религиозное обращение. Это политико-философское предупреждение.

Новый миропорядок действительно возможен. Но он не может возникнуть в условиях постоянной войны. Потому что право — это всегда договор. А договор невозможен там, где звучат выстрелы.

Выход, как ни парадоксально, выглядит простым — и потому трудным: остановиться.

Не ради идеалов, а ради выживания.