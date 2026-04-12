Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил по телефону с чиновниками США и Пакистана прошедшие в Исламабаде переговоры по Ирану, их ход и дальнейшие шаги.

Об этом ТАСС сообщил источник в МИД Турции.

"Министр иностранных дел Хакан Фидан провел сегодня телефонные разговоры с официальными лицами США и Пакистана, участвовавшими в состоявшихся в Исламабаде переговорах. Были оценены подходы, представленные сторонами в ходе переговоров, и обсуждены дальнейшие шаги", - сообщил собеседник. С кем именно с американской стороны связался Фидан, не уточняется.

Ранее он отдельно обсудил по телефону эти темы с главой МИД Пакистана Исхаком Даром.