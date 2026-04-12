Главой разведслужбы «Моссад» стал уроженец Беларуси

Военный секретарь премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху генерал-майор Роман Гофман утвержден в должности директора разведслужбы "Моссад".

Об этом сообщила канцелярия главы израильского правительства.

Согласно ее заявлению, в воскресенье вечером кандидатуру Гофмана утвердил консультативный комитет по вопросам назначений на руководящие должности. После получения одобрения от этого комитета Нетаньяху подписал распоряжение о назначении Гофмана следующим руководителем разведки "Моссад". В эту должность он вступит 2 июня 2026 года, отметили в канцелярии.

О решении назначить Гофмана на эту должность Нетаньяху объявил в декабре 2025 года. Как тогда сообщили в канцелярии премьера, Нетаньяху провел череду собеседований с разными претендентами и счел своего военного секретаря "самым достойным и подходящим кандидатом". На этом посту Гофман сменит Давида Барнеа, пятилетний срок полномочий которого истекает в июне 2026 года.

Гофман родился в 1976 году в белорусском городе Мозырь, в 1990 году вместе с родителями он репатриировался в Израиль.

Источник: ТАСС