Мадьяр: Венгрия нацелена на диверсификацию поставок нефти, но не откажется от РФ

Венгрия после прихода к власти партии "Тиса" сделает все для диверсификации поставок энергоносителей, но это не означает отказа от поставок из России, заявил глава партии Петер Мадьяр.

"Географию мы изменить не можем. Россия останется здесь, Венгрия останется здесь, мы сделаем все для диверсификации, это не значит, что мы откажемся (от поставок из России - ред.), мы всегда будем покупать нефть как можно дешевле и безопаснее", - сказал Мадьяр на международной пресс-конференции.

