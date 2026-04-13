Сына экс-вице-президента Ирана задержали в США и лишили грин-карты

Власти США лишили грин-карты и задержали сына бывшего вице-президента Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар (занимала пост с 2017 по 2021 год) Ису Хашеми.

Об этом говорится в заявлении Государственного департамента.

Кроме того, были задержаны жена и сын мужчины. Они ожидают депортации. Как говорится в сообщении, все трое прибыли в США в 2014 году, а в 2016 получили грин-карты.

Ранее власти США задержали и аннулировали грин-карты племянницы и внучатой племянницы убитого американцами в 2020 году командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил Ирана) генерала Касема Сулеймани. Также правительство США аннулировало статус легальных постоянных резидентов покинувшей страну дочери убитого в ходе военной операции против Ирана секретаря Высшего совета национальной безопасности исламской республики Али Лариджани и ее мужа. Кроме того, им был запрещен въезд в страну.

Источник: ТАСС