Во Франции «Республиканцы» избрали экс-главу МВД Ретайо кандидатом в президенты

Члены правой французской партии "Республиканцы" избрали бывшего главу МВД республики Брюно Ретайо кандидатом на президентских выборах 2027 года.

Об этом сообщила газета Le Monde со ссылкой на результаты голосования.

Как отмечает издание, на голосование были вынесены три варианта: провести внутрипартийные праймериз, организовать более открытые выборы кандидата с участием сторонников партии, не входящих в ее состав, и назначить Ретайо кандидатом. 73,8% членов "Республиканцев" поддержали последний вариант.

Желание Ретайо объявить о выдвижении более чем за год до голосования вызвало критику внутри партии, в частности со стороны Лорана Вокье - главы фракции "Республиканцев" в Национальном собрании (нижней палате парламента). Вокье, выступающий за открытые праймериз, в которых, в частности, могли бы принять участие как центрист правых взглядов Жеральд Дарманен, так и представитель правой партии "Реконкиста" Сара Кнафо, заявил, что проголосует пустым бюллетенем в ходе внутрипартийного голосования.

Первый тур президентских выборов во Франции запланирован на апрель 2027 года. Конкретная дата пока не определена, он должен пройти за 20-35 дней до истечения срока полномочий действующего президента Эмманюэля Макрона 13 мая 2027 года. Если в первом туре ни один из претендентов на пост главы государства не получит более 50% голосов, то два кандидата, набравшие наибольшее их число, примут участие во втором туре голосования, который проводится две недели спустя.

Макрон по истечении своего второго президентского срока больше не сможет баллотироваться на пост главы государства, поскольку по конституции полномочия президента ограничены двумя мандатами.

Источник: ТАСС

Актуально

Xроника

Александар Вучич позвонил Ильхаму Алиеву

Спорт

Баку завершился Кубок мира по художественной гимнастике - ФОТО

Политика

Хакан Фидан: Искренняя дружба лидеров Турции, Азербайджана и Пакистана является ...

Общество

Завтра в Баку будет дождливо - ПРОГНОЗ

В мире

Шахбаз Шариф обсудил с Масудом Пезешкианом переговоры между США и Ираном

Украина попросила Турцию организовать встречу между Зеленским и Путиным

Во Франции «Республиканцы» избрали экс-главу МВД Ретайо кандидатом в президенты

Восемь детей погибли в результате массовой стрельбы в Луизиане

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Личность киевского стрелка установлена: им оказался военный пенсионер - ОБНОВЛЕНО

ФСБ получила право осуществлять осмотр телефонов при пересечении госграницы России

«Охотник на школы. Пусть 5-6 классы будут готовы»: Последние месседжи кахраманмарашского стрелка - ФОТО

Стрельба в школах и угрозы в соцсетях: Турция потрясена подростковым насилием

Последние новости

Шахбаз Шариф обсудил с Масудом Пезешкианом переговоры между США и Ираном

Сегодня, 22:55

Украина попросила Турцию организовать встречу между Зеленским и Путиным

Сегодня, 22:45

Во Франции «Республиканцы» избрали экс-главу МВД Ретайо кандидатом в президенты

Сегодня, 22:24

Азербайджанский альпинист совершил восхождение на одну из самых опасных вершин мира - ВИДЕО

Сегодня, 22:08

Восемь детей погибли в результате массовой стрельбы в Луизиане

Сегодня, 21:44

Коалиция Радева лидирует на досрочных парламентских выборах в Болгарии - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 21:37

IRNA: Иран отказался от участия во втором раунде переговоров с США

Сегодня, 21:20

СМИ: США используют БПЛА для разминирования Ормузского пролива

Сегодня, 21:05

Найден «затерянный дом» Шекспира в Лондоне

Сегодня, 20:45

Баку завершился Кубок мира по художественной гимнастике - ФОТО

Сегодня, 20:15

КСИР: Иран успел пополнить арсенал ракетных установок и БПЛА

Сегодня, 20:06

В Японии предупредили о рисках американского «ИИ-колониализма»

Сегодня, 19:45

В Баку на реабилитацию прибыла группа украинских детей

Сегодня, 19:30

Tasnim: Иран не начнет переговоры с США до снятия морской блокады

Сегодня, 19:11

СМИ: Вэнс не примет участия во втором раунде переговоров с Ираном - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:00

ООН: После открытия Ормузского пролива на нормализацию судоходства уйдут недели

Сегодня, 18:30

Минэнерго США: Сделку с Ираном можно заключить в ближайшие две недели

Сегодня, 18:13

Обсуждена реализация Хартии стратегического партнерства между США и Азербайджаном

Сегодня, 17:59

Трамп: Решение Ирана вновь заблокировать Ормузский пролив вредит ему самому

Сегодня, 17:40

Президент Сербии в мае посетит Азербайджан

Сегодня, 17:17
Все новости
Термин «посмертный донор» всё чаще звучит в информационном пространстве нашей страны. Однако для многих это понятие до сих пор окутано мифами
