Во Франции «Республиканцы» избрали экс-главу МВД Ретайо кандидатом в президенты

Члены правой французской партии "Республиканцы" избрали бывшего главу МВД республики Брюно Ретайо кандидатом на президентских выборах 2027 года.

Об этом сообщила газета Le Monde со ссылкой на результаты голосования.

Как отмечает издание, на голосование были вынесены три варианта: провести внутрипартийные праймериз, организовать более открытые выборы кандидата с участием сторонников партии, не входящих в ее состав, и назначить Ретайо кандидатом. 73,8% членов "Республиканцев" поддержали последний вариант.

Желание Ретайо объявить о выдвижении более чем за год до голосования вызвало критику внутри партии, в частности со стороны Лорана Вокье - главы фракции "Республиканцев" в Национальном собрании (нижней палате парламента). Вокье, выступающий за открытые праймериз, в которых, в частности, могли бы принять участие как центрист правых взглядов Жеральд Дарманен, так и представитель правой партии "Реконкиста" Сара Кнафо, заявил, что проголосует пустым бюллетенем в ходе внутрипартийного голосования.

Первый тур президентских выборов во Франции запланирован на апрель 2027 года. Конкретная дата пока не определена, он должен пройти за 20-35 дней до истечения срока полномочий действующего президента Эмманюэля Макрона 13 мая 2027 года. Если в первом туре ни один из претендентов на пост главы государства не получит более 50% голосов, то два кандидата, набравшие наибольшее их число, примут участие во втором туре голосования, который проводится две недели спустя.

Макрон по истечении своего второго президентского срока больше не сможет баллотироваться на пост главы государства, поскольку по конституции полномочия президента ограничены двумя мандатами.

