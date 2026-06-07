Любой избирательный процесс на постсоветском пространстве традиционно привлекает повышенное внимание западных институтов, которые неизменно позиционируют себя в качестве беспристрастных арбитров и хранителей демократических стандартов.

В подобных выборах они видят прежде всего схватку «добра» со «злом», где «добро» - это силы, проповедующие идею интеграции с Западом, а «зло» - соответственно, силы, выступающие за сохранение российского вектора в своей внешней политике.

Сегодняшние парламентские выборы в Армении не стали исключением, вновь приковав к себе взоры европейских структур. Однако за привычной ширмой отчетов и громких заявлений о приверженности принципам транспарентности все отчетливее проступает застарелая болезнь современной международной политики - избирательная слепота и двойные стандарты. В то время как от одних стран требуют скрупулезного, почти стерильного соблюдения каждой буквы закона, в отношении других применяется удивительная снисходительность, граничащая с прямым попустительством. Эта ситуация наглядно демонстрирует, что для западных институтов геополитическая целесообразность и лояльность правящего режима конкретного государства давно стали куда важнее, чем реальное состояние демократических институтов на местах.

Нынешняя предвыборная кампания в Армении наглядно показала, как далеко может зайти действующая власть в стремлении сохранить свои кресла. В стране развернулась масштабная мобилизация всего административного ресурса. Государственный аппарат, вместо выполнения своих прямых обязанностей по обеспечению равных условий для всех участников гонки, фактически превратился в предвыборный штаб правящей партии. Чиновники различных уровней, руководители бюджетных учреждений и силовые структуры были задействованы в агитации и оказании давления на зависимые слои населения. На этом фоне в регионах страны расцвела классическая серая схема, связанная со скупкой голосов избирателей. Цена лояльности на местах колебалась в пределах от 10 до 25 долларов за голос, причем этим нарушением не брезговала ни одна из противоборствующих сторон. Нарушения носили системный характер и фиксировались как со стороны действующих властей, так и со стороны оппозиционных блоков.

Настоящий парадокс ситуации заключается в источниках финансирования этой теневой активности. Если структуры, за которыми стоит крупный бизнес и российско-армянский олигархат, использовали для стимулирования электората привычные рублевые транши, то европейские фонды действовали тоньше. Западные финансовые вливания шли через разветвленную сеть местных неправительственных организаций. Под вывеской «развития гражданского общества» и «мониторинга электоральных процессов» эти НПО фактически распределяли европейские гранты в евро, решая вполне конкретную задачу по сохранению у власти команды Никола Пашиняна. Разница между методами противоборствующих лагерей заключается лишь в валюте, которой оплачивалась лояльность избирателя, однако суть процесса остается одинаково деструктивной для избирательной системы.

Параллельно с финансовым стимулированием власти Армении не стеснялись применять и методы прямого административного и силового давления, которые сложно увязать с базовыми представлениями о свободной политической конкуренции. По всей стране прокатилась волна арестов и задержаний оппозиционных партийных функционеров среднего и высшего звена, что существенно парализовало работу альтернативных избирательных штабов.

Не менее изобретательный подход был продемонстрирован в отношении рядовых граждан, постоянно проживающих за пределами республики. Для соотечественников, прибывающих из России специальными авиарейсами для участия в голосовании, прямо в международном аэропорту Еревана был организован жесткий заслон. Сотрудники военной полиции развернули мобильные пункты, где прибывающих мужчин принудительно ставили на воинский учет и тут же вручали повестки на краткосрочные военные сборы. Очевидно, что за этой внезапной вспышкой заботы о мобилизационном резерве скрывается холодный политический расчет: создать атмосферу страха, минимизировать явку протестного электората из ближнего зарубежья и вынудить потенциальных оппозиционных избирателей отказаться от поездки на родину для голосования.

Все эти грубые нарушения происходят не в вакууме, а на фоне беспрецедентной по своим масштабам внешней информационной и политической поддержки действующего армянского руководства со стороны западных столиц. Евросоюз и США фактически отказались от роли нейтральных наблюдателей, открыто встав на сторону одного из кандидатов. Технологии этой поддержки были просчитаны заранее и привязаны к графику избирательной кампании. Ярким примером тому служит проведение в Ереване незадолго до выборов масштабного 8-го Саммита Европейского политического сообщества, который собрал в армянской столице лидеров десятков государств.

Данное мероприятие, плавно перетекшее в двусторонний саммит ЕС-Армения, очевидно преследовало в немалой степени внутриполитическую цель - продемонстрировать армянскому избирателю безальтернативность курса Пашиняна и создать иллюзию его мощной международной поддержки. К этой общеевропейской кампании одобрения неожиданно подключился и Вашингтон. Президент США Дональд Трамп также выступил в своей соцсети с публичными заявлениями в поддержку действующего премьер-министра Армении. Впрочем, анализируя специфику нынешнего американского лидера, можно предполагать, что подобное вмешательство может иметь скорее обратный эффект и стать антирекламой Пашиняна. Достаточно вспомнить, как после открытого выражения Трампом поддержки в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана последний на недавних выборах потерпел сокрушительное поражение на выборах - впервые за 16 лет. Тем не менее сам факт такого разношерстного, но скоординированного внешнего давления показывает, насколько высоки ставки Запада в этой региональной игре.

По сути, предвыборная ситуация в Армении превратилась в арену столкновения интересов крупнейших геополитических игроков, где суверенитет самой республики отошел на второй план. В избирательный процесс были вовлечены все ключевые внешние силы. Россия задействовала свои рычаги влияния, организовав целенаправленную отправку граждан Армении со своей территории для участия в голосовании на стороне оппозиционных кандидатов. Запад, со своей стороны, вел массированную, неприкрытую пропаганду в пользу действующего кабинета министров, используя для этого весь арсенал дипломатического и финансового воздействия. На этом фоне само армянское руководство пошло на нарушения внутреннего законодательства, задействовав аресты оппонентов, лишь бы удержать контроль над ситуацией. Произошла тотальная девальвация самого понятия свободных выборов, когда внутренний выбор граждан подменили столкновением внешних бюджетов, кураторов и политических технологий.

Самым примечательным элементом этой картины остается реакция тех, кто по долгу службы обязан фиксировать подобные перекосы. Международные институты, годами выстраивавшие систему мониторинга выборов, продемонстрировали абсолютную глухоту и слепоту. БДИПЧ ОБСЕ, традиционно считающийся эталоном электорального анализа, ПАСЕ и специальная наблюдательная миссия Европарламента, словно не замечают происходящего в Армении ни в предвыборный период, ни в день голосования. Для этих структур, ставших удобным и послушным политическим инструментом в руках западных правительств, реальные факты нарушений не имеют значения, если они исходят от «правильного» с точки зрения Брюсселя и Вашингтона кандидата. Данный подход окончательно дискредитирует саму идею международного наблюдения, превращая некогда авторитетные экспертные миссии в обычные легитимизаторы нужных геополитических итогов. Теперь уже, по завершении выборов армянское общество, скорее всего, увидит дежурные и обтекаемые доклады о «некоторых процедурных шероховатостях, которые не повлияли на общий демократический характер волеизъявления». Это станет финальным аккордом в масштабной демонстрации того лицемерия, с которым Запад подходит к оценке демократических процессов, доказывая, что принципы легко приносятся в жертву большой политической игре.

Али Мамедов