Пашинян заявил о важности конструктивного диалога в поздравлении Путину

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю Дня России, выразив убеждение, что обоюдная готовность сторон к открытому и конструктивному диалогу будет и далее укреплять армяно-российское взаимодействие.

"Убежден, что многогранные связи народов Республики Армения и Российской Федерации, а также обоюдная готовность к открытому и конструктивному диалогу, основанному на уважении суверенитета и государственных интересов друг друга, будут и дальше способствовать укреплению взаимодействия и использованию всего спектра возможностей сотрудничества между нашими странами", - говорится в послании армянского премьера, которое приводит его пресс-служба.

"Примите мои поздравления по случаю государственного праздника Российской Федерации - Дня России. Этот знаменательный праздник олицетворяет ответственность граждан Российской Федерации за будущее своей страны, а также стремление дружественного российского народа к самостоятельному выбору пути развития государства", - отмечается в послании.

Источник: Арменпресс