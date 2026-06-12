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Жительница Баку перенесла тяжелую аллергическую реакцию после употребления клубники - ВИДЕО

First News Media13:12 - Сегодня
Жительница Баку перенесла тяжелую аллергическую реакцию после употребления клубники - ВИДЕО

У 27-летней жительницы Баку после употребления клубники развилась тяжелая аллергическая реакция, которая привела к поражению кожных покровов.

Как сообщает Xəzər TV, изначально на теле девушки появилась сыпь, которая затем переросла в водянистые волдыри и распространилась вплоть до лица. В критическом состоянии пострадавшую доставили в больницу, где врачи диагностировали токсико-аллергический дерматит.

Врач-эфферентолог Ага Исмайылов заявил, что причиной столь острой реакции могли стать химикаты или удобрения, использовавшиеся при выращивании ягоды.

В связи с этим медики настоятельно рекомендуют тщательно мыть сезонные фрукты и ягоды перед употреблением. Врач также подчеркнул, что перед мытьем необходимо обязательно удалять чашелистики (зеленые хвостики), поскольку под ними может скапливаться наибольшее количество вредных веществ, способных вызвать тяжелую интоксикацию организма.

На данный момент, по словам близких девушки, ее состояние стабилизировалось: она выписана домой и продолжает амбулаторное лечение.

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