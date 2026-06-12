 В Риге прошла презентация книги «Латвия и Азербайджан: история, возникшая из жизненных историй» - ФОТО | 1news.az | Новости
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В Риге прошла презентация книги «Латвия и Азербайджан: история, возникшая из жизненных историй» - ФОТО

First News Media12:58 - Сегодня
В Риге прошла презентация книги «Латвия и Азербайджан: история, возникшая из жизненных историй» - ФОТО

10 июня 2026 года в здании Рижского латышского общества состоялась презентация книги азербайджанского исследователя Нигяр Султановой «Латвия и Азербайджан: история, возникшая из жизненных историй».

Организаторами мероприятия выступили посольство Азербайджана в Латвии, издательство «Zinātne» и Рижское латышское общество. В презентации приняли участие представители государственных органов Латвии, депутаты Сейма, главы дипломатических миссий, аккредитованных в Латвии, а также деятели науки, культуры и общественные деятели, в том числе члены азербайджанской общины.

Книга, изданная на английском и латышском языках в издательстве «Zinātne», посвящена более чем вековым культурным и историческим связям между Азербайджаном и Латвией. Особое внимание уделено латышам, переселившимся в Азербайджан в конце XIX — начале XX века и основавшим Бакинское латышское общество, которое в этом году отмечает 120-летие. Издание также затрагивает современные азербайджано-латвийские отношения.

Председатель Рижского латышского общества Гунтис Гайлитис, открывший мероприятие, напомнил о 158-летней истории общества и его роли в формировании национального самосознания латышского народа. Он выразил гордость тем, что презентация книги, возрождающей исторические связи между народами, проходит именно в стенах общества.

Посол Азербайджана в Латвии Эльнур Султанов рассказал о развитии исторических и современных двусторонних связей. Он отметил символичность того, что презентация книги, освещающей судьбы латышей, живших в Азербайджане в начале XX века, совпала с 120-летием Бакинского латышского общества. Посол выразил надежду, что издание будет способствовать укреплению дружбы и научного обмена между народами.

Автор предисловия, посол Азербайджана в Боснии и Герцеговине, литературовед Вилаят Гулиев подчеркнул, что исследование не только отражает исторические связи между Азербайджаном и Латвией, но и создает новые мосты дружбы. По его словам, книга открывает ранее неизвестные страницы общей истории и представляет важный научный вклад для общественности обеих стран.

Автор книги Нигяр Султанова рассказала об исследованиях, проведенных для ее создания. Она отметила, что в ходе многолетней работы изучала документы государственных архивов, а также письма и воспоминания, позволяющие восстановить малоизвестные стороны истории. Султанова поблагодарила всех, кто помогал в работе над изданием.

За вклад в укрепление культурных связей между Азербайджаном и Латвией Нигяр Султанова была награждена благодарностью Министерства культуры Латвии. Награду вручил заместитель министра культуры Иварс Аболиньш.

Председатель правления издательства «Zinātne» Ингрида Сеглина и бывший директор научной библиотеки Латвийского университета Вента Коцере также выступили на мероприятии, подчеркнув важность изучения и передачи следующим поколениям знаний об общей истории двух стран.

В рамках презентации музыкант Лейла Алиева исполнила латышскую песню Яниса Яунсудрабиньша «Dağın başına yağan qar kimi», написанную в годы его жизни в Баку, а также азербайджанскую народную песню «Сары гялин» в сопровождении фортепиано и гитары. Кроме того, для участников был прочитан рассказ Яниса Яунсудрабиньша «Türk əsiri».

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