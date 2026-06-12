Предотвращена попытка доставки наркотиков из Ирана в Азербайджан с помощью беспилотника

Предотвращена попытка ввоза на территорию Азербайджана крупной партии наркотиков.

Как сообщили 1news.az в Пресс-центре Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС), в результате погранично-розыскных и оперативных мероприятий, проведённых на служебном участке пограничного отряда «Лянкяран» Командования Пограничных войск, была пресечена попытка контрабанды крупной партии наркотиков с территории Ирана в Азербайджан с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

В ходе поисковых мероприятий в приграничной зоне было обнаружено и изъято 13 кг 956 г марихуаны.

Оперативно-следственные мероприятия по данному факту продолжаются.