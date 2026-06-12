МВД Армении взялся за проверку «российского следа» на выборах

В связи с выборами МВД Армении расследует ряд эпизодов, связанных с участием в голосовании граждан страны, прибывших из России.

Об этом на брифинге заявила министр внутренних дел Арпине Саркисян.

"Сейчас я не хотела бы раскрывать подробности, однако все эти случаи находятся в поле нашего внимания. В отношении ряда лиц проводились задержания при наличии признаков воздействия на свободное волеизъявление избирателей", — заявила министр.

Она добавила, что при необходимости к фигурантам могут быть применены более строгие меры процессуального воздействия.

По словам Саркисян, действующее избирательное законодательство предоставляет политическим силам достаточные механизмы для контроля за ходом голосования. В частности, на избирательных участках присутствуют доверенные лица кандидатов и партий, а подсчет голосов осуществляется под видеонаблюдением и в режиме прямой трансляции.

Министр также прокомментировала заявления о нарушениях в ходе выборов.

"Подобных заявлений было немало, однако я не видела ни одного, которое было бы подкреплено конкретными фактами. Когда мы предлагали их авторам обратиться с официальным сообщением о преступлении, они отказывались", — отметила она.

Напомним, парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня. Согласно предварительным итогам, правящая партия "Гражданский договор" во главе с Николом Пашиняном получила 49,825% голосов избирателей. Оппозиционный блок Самвела Карапетяна "Сильная Армения" набрал 23,281%. Проходной барьер также преодолел блок "Армения" под руководством бывшего президента Роберта Кочаряна, получивший 9,934% голосов.

Партия "Процветающая Армения", по предварительным данным, набрала 3,996% голосов. Для прохождения в Национальное собрание ей не хватило 0,004 процентного пункта.

Источник: Sputnik Армения