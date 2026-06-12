Вера Брежнева: «Когда слышу национальную азербайджанскую музыку, мне хочется сразу пританцовывать» - ВИДЕО 

Эксклюзивное интервью 1news.az с украинской поп-певицей, актрисой и телеведущей Верой Брежневой.

На днях Вера Брежнева вновь побывала в Баку - городе, с которым у артистки связаны многочисленные аншлаговые выступления и теплые воспоминания. Уже совсем скоро - 14 июня - популярная певица вновь выйдет на сцену Дворца Гейдара Алиева, а в преддверии концерта дала эксклюзивное интервью 1news.az. В беседе она рассказала о том, почему встречи с азербайджанскими зрителями остаются для нее особенными, своей любви к Баку и не только.

- Вера, вы уже не в первый раз в Баку - но каждый приезд, уверен, этот город открывается заново. Что вас удивило в этот раз?

- Я первый раз в Баку вот в этом промежутке - в начале лета, когда еще не сильно жарко, когда еще зелень вот такая свежая, и это, конечно, бесподобно. Я вчера гуляла по набережной, наслаждалась именно ощущением свежести в городе. Это в первую очередь.

Второе, когда бы я ни приезжала в Баку, почему-то мне всегда заново вкусно! Вот я вчера ужинала, и у меня ощущение, что ела эти бакинские помидоры в первый раз. Просто настолько они вкусные, что каждый раз ты забываешь немножко их вкус, и каждый раз это новое ощущение. Да, я люблю поесть (смеется).

Так как мой предстоящий концерт в июне, мне очень интересно вообще, в каком состоянии сейчас публика. Это уже летний внутренний вайб, во время которого мы потанцуем, или люди пока еще в рабочем таком состоянии. Поэтому мне очень интересно в разные сезоны приезжать в столицу Азербайджана. В прошлый раз концерт был зимой - вообще другое настроение, другое ощущение. Сейчас птицы поют, люди улыбаются. Кстати, это то, с чего начался мой приезд в Баку. Я просто выхожу, и все подряд, кого я встречаю, все мне улыбаются. Это то, что я очень люблю в Баку, этот теплый прием, гостеприимство и, конечно же, улыбка.

- Если бы Баку был песней из вашего репертуара - какой? Почему именно она?

- Классный вопрос! Первое, что мне пришло в голову, это «Хороший день у меня сегодня». «Мне хочется сделаться белой чайкой…». Конечно же, да, как раз здесь на набережной. Это одна песня и вторая, когда меня кормят, когда я сижу в ресторане, хочется сказать: «Не надо, не надо».

Баку у меня ассоциируется с теплом и солнцем в любое время года. И это тепло, это не только про погоду, это как раз про гостеприимство. И вы знаете, цвет зданий, он тоже моим глазам дарит тепло. Вот я не знаю, как это объяснить, только что мы гуляли, и я рассказывала ребятам о том, что мне нравится просто смотреть здесь на здания. Особенно, конечно же, на старую архитектуру, потому что это как раз еще с тех времен, натуральные камни.

- Есть ли у вас какой-то личный бакинский ритуал - место, куда вы обязательно идёте, вкус или запах, который ассоциируется именно с этим городом?

- Прогуляться по набережной, если у меня вообще есть время на это, это обязательно. Мне уже неловко снова говорить про слово «поесть» (улыбается). Ритуал? Как такового ритуала нет, вот только, наверное, прогулка по городу. Это всегда наполняет, и ты чувствуешь энергию, какая энергия в городе сейчас.

- Считаете азербайджанского зрителя особенным? Как бы вы описали его характер? Чем он отличается от публики в других городах?

- Это дружелюбие, гостеприимство. Каждый раз, когда я приезжаю в Азербайджан, у меня ощущение, что меня встречают с распростертыми объятиями, и это в целом характеризует все ощущение от азербайджанского народа.

- Есть ли в сет-листе вашего предстоящего 14 июня во Дворце Гейдара Алиева концерта что-то, чего бакинский зритель ещё не слышал от вас вживую? Какой-то сюрприз, возможно, песня на азербайджанском языке?

- Я уже знаю один нюанс такой, одну фишечку, которую я могу использовать в разговоре, да. На концерте будешь, да? Песни петь будешь, да? Танцевать вместе будем, да? (говорит с бакинским акцентом – прим. ред.)

- Вера, возможны ли в будущем какие-то музыкальные коллаборации с азербайджанскими артистами?

- Я об этом думала, и на самом деле мне нравится, что в Азербайджане музыка вообще имеет большой вес, что музыка - она значима. Мне очень нравятся азербайджанские мотивы. Когда слышу национальную азербайджанскую музыку, мне хочется сразу пританцовывать. И, конечно, этот вайб, мне он очень нравится. Уже думала над тем, как бы я могла бы тоже это соединить и со своей музыкой.

- За все ваши приезды в Баку есть момент, который вы помните острее и ярче всего?

- Это, наверное, первый раз. Первый раз он всегда особенный, это было много лет назад, мы не будем говорить сколько, когда я первый раз приехала в Баку (улыбается). И знаете, что произвело на меня колоссальное впечатление? Понятно, старый город, эта история, но вот этот проспект (имеется в виду проспект Нефтяников – прим. ред.). Какая ширина, величие, слева море, зелень, справа вот эти здания, о которых я говорила, такого цвета, который мне нравится. Наверное, вот мое какое-то самое яркое впечатление – величие этого проспекта.

Вспоминала, что, когда мы только начали летать как раз в Азербайджан, можно было с закрытыми глазами зайти в самолет и понять, куда ты летишь. Потому что столько мужчин с усиками, я никогда не видела нигде (улыбается). Ну и, конечно, гостеприимство! Мне кажется, что я была просто в максимальном шоке от того, что меня кормили. Люди на улице говорили: «Можно мы вам что-нибудь подарим?» У меня здесь, когда появились друзья, первое, что они сделали, начали что-то дарить, я даже не понимала, как сначала на это реагировать, потому что это действительно вот эта вот щедрость души. И вот если брать о том, что поразило меня, ну, помимо города, архитектуры, это щедрость души азербайджанской.

- Если бы вам нужно было одной фразой или даже одним словом описать то, что вы увозите из Баку каждый раз, что бы это было?

- Это, опять же, тепло. Вот слово «тепло» - в Баку я пропитываюсь этим словом, и когда я уезжаю, увожу это тепло с собой. И сейчас я с вами говорю, я понимаю, почему помидоры и огурцы такие вкусные. Потому что это тепло, оно во всём, да, это тепло от солнца, это тепло от людей. Вот слово «тепло», это, пожалуй, самое главное, с чем у меня идёт ассоциация, когда я говорю и вспоминаю об Азербайджане и Баку. И когда я уезжаю, я это тепло точно увожу с собой. Мне его хватает надолго, но всегда хочется вернуться снова (улыбается).

Видео: Вюсаля Азимзаде, Айсун Хасанли

Монтаж: Надир Ибрагимли