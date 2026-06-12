Задержан совершивший налёт на магазин с режущим предметом - ВИДЕО

Мужчина в маске вошел в один из маркетов, расположенных на территории Гёранбойского района, и, угрожая продавцу режущим предметом, забрал из кассы 410 манатов.

Как сообщает Oxu.Az, в результате мероприятий, проведённых сотрудниками Гёранбойского районного отдела полиции, был задержан 20-летний Угур Тагиев, подозреваемый в совершении деяния.

Проникновение данного лица в маркет, изъятие денег из кассы и уход с места происшествия зафиксированы камерами видеонаблюдения.

По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.