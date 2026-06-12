Сорванные с памятника «Мать Армения» в Гюмри буквы нашли в мусорном баке

Сорванные с мемориального комплекса «Мать Армения» в Гюмри золотистые буквы были обнаружены в мусорном баке.

Пресс-секретарь министра внутренних дел Армении Нарек Саркисян сообщил Арменпресс, что сообщение по данному факту направлено в орган предварительного следствия.

«Полиция МВД предпринимает меры по выяснению обстоятельств происшествия и обнаружению лиц, совершивших предполагаемое преступление», — отметил он.

По словам Саркисяна, проверяются все версии. Не исключаются и проявления возможной провокации.

«Предпринимаются оперативно-розыскные мероприятия», — подчеркнул пресс-секретарь министра МВД.

Посольство РФ в Армении ранее выразило возмущение осквернением посвященного героям Великой Отечественной войны мемориала «Мать Армения» в Гюмри, расценив этот шаг как умышленную атаку на общую историческую память.

Сорванные буквы обнаружили сотрудники коммунальных служб города. Позолоченные элементы были сорваны с такой силой, что на памятных плитах остались сколы и выбоины.