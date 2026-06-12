 Сорванные с памятника «Мать Армения» в Гюмри буквы нашли в мусорном баке | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Сорванные с памятника «Мать Армения» в Гюмри буквы нашли в мусорном баке

First News Media13:45 - Сегодня
Сорванные с памятника «Мать Армения» в Гюмри буквы нашли в мусорном баке

Сорванные с мемориального комплекса «Мать Армения» в Гюмри золотистые буквы были обнаружены в мусорном баке.

Пресс-секретарь министра внутренних дел Армении Нарек Саркисян сообщил Арменпресс, что сообщение по данному факту направлено в орган предварительного следствия.

«Полиция МВД предпринимает меры по выяснению обстоятельств происшествия и обнаружению лиц, совершивших предполагаемое преступление», — отметил он.

По словам Саркисяна, проверяются все версии. Не исключаются и проявления возможной провокации.

«Предпринимаются оперативно-розыскные мероприятия», — подчеркнул пресс-секретарь министра МВД.

Посольство РФ в Армении ранее выразило возмущение осквернением посвященного героям Великой Отечественной войны мемориала «Мать Армения» в Гюмри, расценив этот шаг как умышленную атаку на общую историческую память.

Сорванные буквы обнаружили сотрудники коммунальных служб города. Позолоченные элементы были сорваны с такой силой, что на памятных плитах остались сколы и выбоины.

Поделиться:
326

Актуально

Общество

В Азербайджане произошло сильное землетрясение

Общество

ММ принял в первом чтении штрафы для защиты прав детей в соцсетях

Политика

Будет учреждено посольство Азербайджана в Португалии

Политика

ММ направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву и Первому ...

В мире

«Сильная Армения» предлагает организовать новые выборы или провести второй тур

Умер британский художник Дэвид Хокни

Пашинян заявил о важности конструктивного диалога в поздравлении Путину

Сорванные с памятника «Мать Армения» в Гюмри буквы нашли в мусорном баке

Выбор редактора

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Новости для вас

Трамп: США договорились о завершении войны с Ираном

CNN: Тревога в Пентагоне была ложной - ОБНОВЛЕНО

Фанаты Макса Коржа парализовали Стамбул перед концертом на стадионе «Бешикташ»

Опубликованы предварительные итоги выборов в НС Армении - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

ММ принял в первом чтении штрафы для защиты прав детей в соцсетях

Сегодня, 15:35

В Азербайджане введут электронный учет крупного рогатого скота

Сегодня, 15:32

В Азербайджане произошло сильное землетрясение

Сегодня, 15:30

В Баку при поддержке AmCham прошел форум «Technovation by PMI» - ФОТО

Сегодня, 15:25

Определяется порядок деятельности провайдеров в Азербайджане

Сегодня, 15:10

«Сильная Армения» предлагает организовать новые выборы или провести второй тур

Сегодня, 15:05

СДВГ, тики, тревожность и школа: когда ребенку нужна нейрокоррекция? - ИНТЕРВЬЮ

Сегодня, 15:00

Азербайджанская AI-компания представлена на крупнейшей конференции Азии — SuperAI в Сингапуре

Сегодня, 14:59

Вера Брежнева: «Когда слышу национальную азербайджанскую музыку, мне хочется сразу пританцовывать» - ВИДЕО 

Сегодня, 14:53

Предотвращена попытка доставки наркотиков из Ирана в Азербайджан с помощью беспилотника

Сегодня, 14:39

Задержан совершивший налёт на магазин с режущим предметом - ВИДЕО

Сегодня, 14:36

Азербайджан присоединяется к международной конвенции по судоходству

Сегодня, 14:30

Умер британский художник Дэвид Хокни

Сегодня, 14:27

Законопроект о запрете перемещения памятников в Шуше принят в первом чтении

Сегодня, 14:25

В Азербайджане будут штрафовать за ложную информацию о вырубке кустарников

Сегодня, 14:10

Пашинян заявил о важности конструктивного диалога в поздравлении Путину

Сегодня, 13:55

Будет учреждено посольство Азербайджана в Португалии

Сегодня, 13:50

Сорванные с памятника «Мать Армения» в Гюмри буквы нашли в мусорном баке

Сегодня, 13:45

Министр: На инфраструктурные проекты на освобожденных от оккупации территориях направлено 4,5 миллиарда манатов

Сегодня, 13:42

Племяннику Карапетяна ограничили выезд из Армении

Сегодня, 13:32
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02