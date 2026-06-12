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Умер британский художник Дэвид Хокни

First News Media14:27 - Сегодня
Умер британский художник Дэвид Хокни

Британский художник Дэвид Хокни умер на 89-м году жизни.

Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на его агента.

Хокни - один из самых известных и влиятельных британских художников второй половины XX и начала XXI века. Его произведения не раз устанавливали рекорд как самые дорогие работы ныне живущих художников. Например, картина "Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)", написанная в 1972 году, была продана на аукционе Christie's в Нью-Йорке в 2018 году за $90,3 млн.

Одна из самых известных серий картин Хокни - "Всплеск", в которых виден бассейн с брызгами воды, однако самого ныряльщика нет.

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