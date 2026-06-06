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ФИФА разрешила проносить пластиковые бутылки на матчи ЧМ-2026

First News Media11:05 - Сегодня
ФИФА разрешила проносить пластиковые бутылки на матчи ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила проносить пластиковые бутылки с водой на стадионы во время чемпионата мира по футболу 2026 года.

"Все болельщики смогут проносить одну мягкую пластиковую бутылку с водой объемом 20 унций (590 мл) с запечатанной крышкой на все матчи чемпионата мира в США и Канаде", - сообщила организация в соцсети X.

Как пояснил главный операционный директор ФИФА Хеймо Ширги, на трибуны можно будет проносить обычные бутылки с водой указанного объема, проход же с бутылками из твердого пластика и многоразового пользования будет запрещен. В сообщении не уточняется, какие правила будут действовать на матчах в Мексике. Как пишет агентство Bloomberg со ссылкой на Ширги, в стране необходимо решить "определенные юридические проблемы", прежде чем такие правила можно будет претворить в жизнь.

4 июня, за неделю до старта чемпионата, ФИФА обновила правила посещения стадионов, запретив пронос пустых пластиковых бутылок. В организации объяснили новое требование соображениями безопасности. Это решение натолкнулась на критику болельщиков, спортивных функционеров, ученых и политиков, поскольку в результате некоторые люди могли бы оказаться на трибунах без воды в условиях жаркой погоды.

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