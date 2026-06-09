Платини подал жалобу на президента ФИФА Инфантино

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини подал жалобу на главу Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Об этом сообщает AFP.

Отмечается, что Платини обвинил Инфантино в клевете и использовании влияния. Также он рассчитывает инициировать гражданский иск против ФИФА, чтобы добиться компенсации ущерба, причиненного «махинациями, направленными на то, чтобы не допустить избрания Платини президентом ФИФА в 2015 году». Француз отметил, что не позволит уйти от ответственности тем, кто причинил ему вред.

Инфантино был избран президентом ФИФА на внеочередном конгрессе в феврале 2016 года. На этом посту он сменил Йозефа Блаттера, который ушел в отставку после многочисленных коррупционных скандалов в организации. Крупнейший в истории ФИФА скандал разгорелся в конце мая 2015 года, когда в отеле в Цюрихе за два дня до выборов президента организации по запросу американских властей швейцарская полиция задержала девять чиновников организации по подозрению в коррупции. Всего тогда обвинения были предъявлены 14 бывшим и действующим футбольным функционерам. В ходе коррупционного скандала от футбольной деятельности были отстранены на тот момент президент ФИФА Блаттер, генеральный секретарь организации Жером Вальке и вице-президент организации Платини.

Перед переизбранием Инфантино на пост президента ФИФА в 2019 году вышло большое интервью Платини, в котором он раскритиковал главу организации. Платини обвинил его в лицемерии, заявив, что тот не по праву стоит во главе мирового футбола.

В конце 2015 года Платини был отстранен комитетом по этике от футбольной деятельности на восемь лет. Основанием для отстранения стал перевод Блаттером, руководившим ФИФА с 1998 по 2015 год, 2 млн швейцарских франков (около €1,7 млн) из средств ФИФА на счета Платини в 2011 году. Впоследствии апелляционный комитет ФИФА сократил срок дисквалификации Платини до шести лет, а в мае 2016 года Спортивный арбитражный суд частично удовлетворил апелляцию француза, сократив срок отстранения до четырех лет.

Источник: ТАСС