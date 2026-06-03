 Мондиндер Сингх: «Индия распространяет дезинформацию, чтобы представить нас миру как террористов» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Мондиндер Сингх: «Индия распространяет дезинформацию, чтобы представить нас миру как террористов»

First News Media11:09 - Сегодня
Мондиндер Сингх: «Индия распространяет дезинформацию, чтобы представить нас миру как террористов»

В июне 1984 года во время событий в Амритсаре была разрушена самая священная святыня сикхской общины, что оставило глубокий след в истории сообщества.

Об этом, как сообщает 1news.az, заявил глава Международной сикхской федерации Мондиндер Сингх в ходе своего выступления на международной конференции на тему «События июня 1984 года в Амритсаре: транснациональные репрессии Индии против этнических меньшинств в контексте геноцида».

В своём выступлении он подчеркнул, что сикхская община имеет исторические и религиозные корни, а также обратил внимание на сходства между Азербайджаном и сикхским народом.

М.Сингх сравнил события июня 1984 года, произошедшие в священном для сикхов Золотом храме, с трагедией Чёрного января в Азербайджане: «В июне 1984 года был разрушен Золотой храм - самая священная святыня сикхов. В Азербайджане в январе 1990 года погибли сотни молодых людей, борющихся за свободу, многие были ранены. Однако вы смогли восстановить свой суверенитет и свободу, сохранить свою страну, образ жизни, наследие, культуру и язык. Мы же до сих пор продолжаем бороться за то же самое. Между нашей борьбой и вашей нет принципиальной разницы».

Мондиндер Сингх также выразил удовлетворение встречами и обсуждениями, состоявшимися в Баку: «За последние 5-6 месяцев мы несколько раз были в Баку. Могу с уверенностью сказать, что нас здесь принимали очень тепло. На самом высоком государственном уровне, в академических кругах, а также с неправительственными организациями, такими как Бакинский международный центр мультикультурализма, у нас была возможность вести диалог по этим сложным вопросам в атмосфере уважения и достоинства».

Глава федерации заявил, что, несмотря на то что Индия позиционирует себя как «крупнейшую демократию», она проводит политику системной ассимиляции и транснациональных репрессий в отношении этнических меньшинств: «Правительство Индии использует дезинформацию, чтобы представить нас миру как экстремистов и террористов. Транснациональные репрессии Индии не ограничиваются только событиями 40-летней давности. Как вы могли видеть в последние дни, эта политика распространяется на страны, где проживает сикхская диаспора — от Канады и США до Великобритании, Европы и Австралии. В 2023 году в Канаде было заявлено, что за убийством одного из наших лидеров, Хардипа Сингха Ниджара, совершённым вооружёнными людьми на парковке нашего храма, стояло правительство Индии - об этом заявил премьер-министр Канады».

В завершение своего выступления Мондиндер Сингх отметил, что текущая политика направлена против языка, культуры и вероисповедания сикхского народа, подчеркнув, что община продолжит борьбу против давления.

Читайте по теме:

В Баку проходит международная конференция, посвящённая репрессивной политике Индии в отношении этнических меньшинств - ФОТО

Аббас Аббасов: «Сотрудничество с Международной сикхской федерацией будет способствовать защите этнических меньшинств»

Гафар Агаев

Поделиться:
232

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания Центрального ...

Общество

Масштабный проект в Баку: новая трасса напрямую соединит Абшерон с крупными ...

Общество

ГЭЦ сообщил детали проведения вступительных экзаменов, которые пройдут 7 июня

Общество

На бакинских улицах наблюдаются сильные пробки - ФОТО

Политика

Статус вынужденного переселенца будет заново урегулирован в законодательстве

В Азербайджана предложено создать Фонд постоянного расселения на освобожденных территориях

Анар Багиров: Вопрос возвращения в Западный Азербайджан имеет правовой и гуманитарный характер

Махира Гусейнова: В ряде вузов Азербайджана началось преподавание темы Западного Азербайджана

Выбор редактора

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Новости для вас

Марко Рубио поздравил Азербайджан с Днем независимости

Ирина Роднина высказалась об уходе сына Плющенко в сборную Азербайджана

По 10 лет тюрьмы: Суд требует наказать экс-аудиторов

Пезешкиан призвал использовать возможности Азербайджана для импорта товаров в Иран

Последние новости

Уснул за рулем и не заметил грузовик? Подробности смертельного ДТП на трассе Алят - Астара - ВИДЕО

Сегодня, 12:58

Идрис Эльба посвящён в рыцари королём Карлом III - ФОТО

Сегодня, 12:55

Масштабный проект в Баку: новая трасса напрямую соединит Абшерон с крупными проспектами столицы - ВИДЕО

Сегодня, 12:45

Рубио: США не посягают на суверенитет Армении и не просят Ереван разрывать дружеские отношения с другими странами

Сегодня, 12:32

Статус вынужденного переселенца будет заново урегулирован в законодательстве

Сегодня, 12:28

В Нахчыване столкнулись пассажирский автобус и иномарка

Сегодня, 12:25

В Азербайджана предложено создать Фонд постоянного расселения на освобожденных территориях

Сегодня, 12:23

Предвыборный конфликт в Армении перерос в драку

Сегодня, 12:21

Silk Way West Airlines расширяет сотрудничество с dnata в Сингапуре

Сегодня, 12:11

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания Центрального банка - ФОТО

Сегодня, 12:04

Анар Багиров: Вопрос возвращения в Западный Азербайджан имеет правовой и гуманитарный характер

Сегодня, 11:55

Махира Гусейнова: В ряде вузов Азербайджана началось преподавание темы Западного Азербайджана

Сегодня, 11:54

Исполнительный директор Федерации: События в Амритсаре должны оцениваться в соответствии с критериями геноцида

Сегодня, 11:53

СВР: в Европе толкают власти Армении к гонениям на Еревано-Армянскую епархию РПЦ

Сегодня, 11:50

В Азербайджане меняются правила входа в систему Smart Customs - ВИДЕО

Сегодня, 11:47

Миллионы на митинги: соратник Карапетяна платил гражданам за участие в митингах

Сегодня, 11:44

Когда в Азербайджане вновь заработает Instagram Music? 

Сегодня, 11:39

Иса Хабибейли: В Азербайджане началась системная научная работа по Западному Азербайджану

Сегодня, 11:33

Малайзия ужесточила правила доступа несовершеннолетних к социальным сетям

Сегодня, 11:30

Муса Гасымлы: Национальная идея должна основываться на исторической справедливости

Сегодня, 11:25
Все новости
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ
1news TV

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Указом Президента Ильхама Алиева от 18 мая 2006 года 2 июня ежегодно отмечается как профессиональный праздник работников гражданской авиации Азербайджана. Накануне02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57