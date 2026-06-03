Мондиндер Сингх: «Индия распространяет дезинформацию, чтобы представить нас миру как террористов»

В июне 1984 года во время событий в Амритсаре была разрушена самая священная святыня сикхской общины, что оставило глубокий след в истории сообщества.

Об этом, как сообщает 1news.az, заявил глава Международной сикхской федерации Мондиндер Сингх в ходе своего выступления на международной конференции на тему «События июня 1984 года в Амритсаре: транснациональные репрессии Индии против этнических меньшинств в контексте геноцида».

В своём выступлении он подчеркнул, что сикхская община имеет исторические и религиозные корни, а также обратил внимание на сходства между Азербайджаном и сикхским народом.

М.Сингх сравнил события июня 1984 года, произошедшие в священном для сикхов Золотом храме, с трагедией Чёрного января в Азербайджане: «В июне 1984 года был разрушен Золотой храм - самая священная святыня сикхов. В Азербайджане в январе 1990 года погибли сотни молодых людей, борющихся за свободу, многие были ранены. Однако вы смогли восстановить свой суверенитет и свободу, сохранить свою страну, образ жизни, наследие, культуру и язык. Мы же до сих пор продолжаем бороться за то же самое. Между нашей борьбой и вашей нет принципиальной разницы».

Мондиндер Сингх также выразил удовлетворение встречами и обсуждениями, состоявшимися в Баку: «За последние 5-6 месяцев мы несколько раз были в Баку. Могу с уверенностью сказать, что нас здесь принимали очень тепло. На самом высоком государственном уровне, в академических кругах, а также с неправительственными организациями, такими как Бакинский международный центр мультикультурализма, у нас была возможность вести диалог по этим сложным вопросам в атмосфере уважения и достоинства».

Глава федерации заявил, что, несмотря на то что Индия позиционирует себя как «крупнейшую демократию», она проводит политику системной ассимиляции и транснациональных репрессий в отношении этнических меньшинств: «Правительство Индии использует дезинформацию, чтобы представить нас миру как экстремистов и террористов. Транснациональные репрессии Индии не ограничиваются только событиями 40-летней давности. Как вы могли видеть в последние дни, эта политика распространяется на страны, где проживает сикхская диаспора — от Канады и США до Великобритании, Европы и Австралии. В 2023 году в Канаде было заявлено, что за убийством одного из наших лидеров, Хардипа Сингха Ниджара, совершённым вооружёнными людьми на парковке нашего храма, стояло правительство Индии - об этом заявил премьер-министр Канады».

В завершение своего выступления Мондиндер Сингх отметил, что текущая политика направлена против языка, культуры и вероисповедания сикхского народа, подчеркнув, что община продолжит борьбу против давления.

Читайте по теме:

В Баку проходит международная конференция, посвящённая репрессивной политике Индии в отношении этнических меньшинств - ФОТО

Аббас Аббасов: «Сотрудничество с Международной сикхской федерацией будет способствовать защите этнических меньшинств»

Гафар Агаев