Арагчи получил приглашение в Нью-Йорк

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи был приглашен председательствующим в СБ ООН Китаем на заседание по вопросам мира и безопасности, которое запланировано на 26 мая.

Об этом сообщил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

"С учетом председательства Китая в Совете Безопасности ООН на ротационной основе и планов этой страны по проведению специальной встречи министров иностранных дел по вопросам, связанным с миром и безопасностью, министр иностранных дел нашей страны также был приглашен для участия в этом заседании", - отметил он в интервью агентству ISNA.

По информации Багаи, решение об участии в заседании Арагчи еще не принято.