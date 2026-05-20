Арагчи получил приглашение в Нью-Йорк
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи был приглашен председательствующим в СБ ООН Китаем на заседание по вопросам мира и безопасности, которое запланировано на 26 мая.
Об этом сообщил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.
"С учетом председательства Китая в Совете Безопасности ООН на ротационной основе и планов этой страны по проведению специальной встречи министров иностранных дел по вопросам, связанным с миром и безопасностью, министр иностранных дел нашей страны также был приглашен для участия в этом заседании", - отметил он в интервью агентству ISNA.
По информации Багаи, решение об участии в заседании Арагчи еще не принято.
