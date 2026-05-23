Исторический рекорд Баку: WUF13 собрал более 58 тысяч участников и определил будущее мировой урбанизации - ФОТО

22 мая, в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку, посвященной теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и поселения», обсуждения вопросов градостроительства, климатостойкой урбанизации и устойчивого развития продолжились и в последний день форума.

В рамках шестого дня WUF13 были организованы многочисленные диалоги, специальные сессии и групповые заседания, состоялись официальная церемония закрытия и церемония спуска флагов.

В рамках форума прошел круглый стол с участием женщин на тему «Доступное жилье для гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин». В мероприятии приняли участие заместитель Генерального секретаря ООН Амина Мохаммед, исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудия Россбах, председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова и член Палаты лордов Великобритании, шестой генеральный секретарь Содружества наций Патриция Скотланд. На сессии обсуждались вопросы укрепления жилищных и земельных прав женщин, инклюзивного городского развития, безопасной городской среды и устойчивой урбанизации. В выступлениях было отмечено, что разработка инклюзивной жилищной политики, расширение доступа женщин к финансовым и кредитным ресурсам, а также их более активное участие в градостроительных и процессах принятия решений играют важную роль в формировании более устойчивых, безопасных и инклюзивных городов.

На сессии «Послеконфликтное городское восстановление: критическая роль гуманитарного разминирования», прошедшей в рамках WUF13, выступил председатель Правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов. В ходе сессии обсуждались влияние минной угрозы на процессы восстановления и реконструкции в постконфликтный период, устойчивое городское развитие и обеспечение безопасности населения.

В. Сулейманов отметил, что минная угроза замедляет процессы восстановления не только в Азербайджане, но и в различных странах мира, ограничивает возможности развития и создает серьезные риски для безопасности людей. Подчеркивалось, что с 2020 года Азербайджан реализует широкомасштабные мероприятия по гуманитарному разминированию: на сегодняшний день очищено более 270 тыс. гектаров территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов, обезврежено свыше 250 тыс. мин и взрывных устройств. В рамках Программы «Великое возвращение» деятельность по разминированию полностью интегрирована в процессы градостроительства, восстановления и развития.

В рамках WUF13, проходившего в Баку, состоялась панельная дискуссия на тему «От урбицида к возрождению: устойчивое восстановление, заселение и развитие в Агдамском, Физулинском, Ходжавендском, Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах». В мероприятии приняли участие специальный представитель Президента Азербайджанской Республики по Агдамскому, Физулинскому и Ходжавендскому районам Эмин Гусейнов, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики по Джебраильскому, Губадлинскому и Зангиланскому районам Вахид Гаджиев, а также директор Правления группы Chapman Taylor Марселина Зелинска. В ходе сессии обсуждались процессы восстановления на освобожденных от оккупации территориях, устойчивое заселение, современные подходы к градостроительству и развитие городов в постконфликтный период. Отмечалось, что реализуемые в регионе проекты осуществляются в соответствии с концепциями «Умный город» и «Умное село». В новых населенных пунктах проводятся масштабные работы по созданию устойчивой инфраструктуры, внедрению решений в области зеленой энергетики, цифровых систем управления, строительству социальных объектов и обеспечению комфортного проживания населения.

В то же время, в рамках WUF13 впервые прошло мероприятие, посвященное правам коренных народов. Исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма Раван Гасанов, выступая на круглом столе «Права коренных народов», отметил, что коренные народы являются основными носителями культурной памяти и исторического наследия человечества. Он подчеркнул, что защита их прав - это не только правовая и политическая, но и моральная и гуманитарная обязанность. Р. Гасанов добавил, что процессы урбанизации ни в коем случае не должны приводить к утрате коренными народами и этническими общинами своей идентичности, языка и культурной памяти, напротив, города должны превращаться в инклюзивное пространство, где представители различных этнических и религиозных общин чувствуют себя безопасно и равноправно.

В последний день 13-й сессии Всемирного форума городов состоялась итоговая пресс-конференция. В ней приняли участие заместитель Генерального секретаря ООН Амина Мохаммед, председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по градостроительству и архитектуре и национальный координатор WUF13 Анар Гулиев, исполнительный директор UN-Habitat Анаклаудия Россбах и посол Мексики в Азербайджане Мария Виктория Ромеро Кабальеро.

Выступивший на официальной церемонии закрытия А. Гулиев отметил, что это авторитетное мероприятие, впервые проведенное в Азербайджане, превратило Баку в международный центр обсуждения будущего городов, жилищной политики, климатической устойчивости и инклюзивного развития. По его словам, проведение WUF13 в Баку является важным событием не только для региона, но и с точки зрения глобальной повестки урбанизации. Он сообщил, что в рамках шестидневного мероприятия было зарегистрировано свыше 58 тыс. участников. Кроме того, на форуме выступили более 400 спикеров из разных стран, из которых 60 представляли Азербайджан.

Национальный координатор WUF13 А. Гулиев также подчеркнул, что Азербайджан подписал с UN-Habitat письмо о намерениях по подготовке организационных инструкций для будущих стран-хозяев Всемирного форума городов. По его словам, эта инициатива внесет вклад в формирование долгосрочного институционального наследия форума.

Выступившая А. Россбах сказала, что WUF13 объединил рекордное число участников и сформировал единый посыл по глобальной жилищной повестке. Она отметила, что участие большого числа глав государств и министров еще раз подтвердило международное политическое и институциональное значение сессии. В рамках WUF13 было проведено около 580 сессий, на которых широко обсуждались вопросы устойчивого городского развития, климатической устойчивости, инклюзивной урбанизации и городов будущего. А. Россбах подчеркнула, что будущее глобального жилищного обеспечения вступило в решающую фазу и переход от локальных инициатив к системной трансформации становится неизбежным.

Проведенный в Азербайджане WUF13 завершился рекордными результатами и знаковыми событиями. Форум сыграл важную роль как платформа для развития глобальной градостроительной повестки, расширения партнерств и укрепления возможностей будущего сотрудничества. Общее число участников WUF13 превысило 58 тыс. человек из 176 стран, включая не менее 3000 онлайн-участников. Эти показатели сделали WUF13 крупнейшей сессией за 24-летнюю историю форума. Важным достижением стала и гендерная составляющая - более 55 процентов участников составили женщины и девушки.

Заместитель Генерального секретаря ООН А. Мохаммед выразила благодарность руководству Азербайджанской Республики за поддержку в проведении 13-й сессии Всемирного форума городов и отметила, что правительство Азербайджана и Программа ООН по населенным пунктам действовали как единая команда для успешной организации мероприятия. Подчеркивалось, что реализуемые Азербайджаном процессы восстановления, устойчивого мира и развития на своих территориях рассматриваются как пример с точки зрения восстановления инфраструктуры, реинтеграции общин и раскрытия экономического потенциала.

Главным итогом форума стало принятие документа «Бакинский призыв к действию» (Baku Call to Action), который отражает общее видение государств, международных организаций, городов, гражданского общества и экспертов по преодолению глобального жилищного кризиса и реализации Новой программы развития городов. Была выражена признательность правительству Азербайджанской Республики за организацию 13-й сессии Всемирного форума городов на высоком уровне, проявленное гостеприимство и создание эффективной среды для диалога.

Принятое по итогам форума и считающееся одним из важнейших документов «Резюме Председателя» (Chair Summary) отразило основные направления международного сотрудничества в сфере градостроительства и устойчивого развития. В документе подчеркивается важность совместной разработки практических решений в области устойчивости городов, доступной жилищной политики, климатической устойчивости и инклюзивного градостроительства, а также продвижения международной повестки по преодолению глобального жилищного кризиса.

Особо была подчеркнута дальновидная политика и стратегическое лидерство Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в сферах устойчивого развития, современного градостроительства, постконфликтного восстановления и глобального сотрудничества.

Ожидается, что итоговые результаты WUF13 и документ «Бакинский призыв к действию» внесут важный вклад и в высокоуровневое заседание промежуточного оценивания Генеральной Ассамблеи ООН по Новой программе развития городов, которое состоится в Нью-Йорке в июле этого года.

Отмечается, что впервые в истории Всемирного форума городов в Саммите лидеров, организованном по инициативе принимающей страны, участвовали 27 глав государств и правительств. В рамках форума были представлены более 150 министров, свыше 130 мэров городов, заместитель Генерального секретаря ООН и ряд высокопоставленных официальных лиц. Среди ключевых новшеств WUF13 особое место заняли Бакинская премия по градостроительству, Business and Innovation Hub, кампус WUF Academy и Hub-practice.

22 мая на Бакинском Олимпийском стадионе состоялась церемония закрытия 13-й сессии Всемирного форума городов. В культурной программе были представлены национальные ритмы и танцы, исполнен мугам.

В рамках официальной церемонии закрытия председательство во Всемирном форуме городов было передано Мексике. Следующую сессию WUF планируется провести в 2028 году в Мехико.

Также состоялась церемония спуска флагов, символизирующая официальное закрытие мероприятия. На Бакинском Олимпийском стадионе были спущены флаги ООН и Азербайджанской Республики.

Источник: АЗЕРТАДЖ