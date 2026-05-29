В США заявили о готовности сделать все, чтобы доставить в страну Рауля Кастро

Исполняющий обязанности министра юстиции — генерального прокурора США Тодд Бланш заявил о готовности сделать все возможное, чтобы перед американским судом предстал один из лидеров Кубинской революции генерал армии Рауль Кастро.

"Нам нужно, чтобы Кастро был здесь (в США — прим. ТАСС) и предстал перед судом. <...> Мы сделаем все возможное, чтобы доставить его сюда", — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Бланш напомнил о захвате ВС США президента Венесуэлы Николаса Мадуро, назвав это "экстремальным примером". "Обычно мы делаем это при помощи экстрадиции и сотрудничества с международными партнерами", — заявил чиновник.

Американский Минюст ранее предъявил обвинения Кастро, ему вменяются убийство четырех человек, уничтожение двух воздушных судов и преступный сговор с целью убийства граждан США. Обвинения связаны с инцидентом 1996 года, когда кубинские ВВС сбили два самолета базирующейся в Майами эмигрантской организации "Братья приходят на помощь". Вместе с Кастро ответчиками по делу проходят еще пять человек. По словам Бланша, в Минюсте США ожидают, что 94-летний Кастро предстанет перед судом "добровольно или иным путем".

Источник: ТАСС