В Сумгайыте пресечена продажа крупной партии нелегальных лекарств

В Азербайджане предотвращена реализация крупной партии лекарственных средств, ввезенных незаконным путем.

В результате комплексных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного оперативно-следственного управления Государственного таможенного комитета (ГТК) и Управления оперативного контроля и дознания Бакинского главного таможенного управления, была предотвращена реализация крупной партии лекарственных средств, незаконно ввезенных на территорию страны.

Об этом сообщает ГТК.

Так, на складе аптеки, расположенной в городе Сумгайыт, а также в грузовом автомобиле были обнаружены 44 335 единиц лекарственных средств 251 наименования (в форме конвалют, ампул и флаконов), не прошедших государственную регистрацию.