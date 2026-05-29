Ереван пока не отреагировал на решение Москвы ограничить ввоз армянских томатов - Песков

Реакции Еревана на решение Москвы ограничить ввоз томатов из Армении пока не поступали.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Нет, не приходило", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

В четверг Россельхознадзор сообщил, что с 30 мая ограничивает ввоз плодоовощной продукции из Армении. С 22 мая ведомство временно ограничило ввоз цветов из Армении.

15 мая стало известно, что Россельхознадзор намерен провести инспекции ряда армянских предприятий, включая компании, поставки продукции которых ранее были приостановлены в Россию. Причиной стали подозрения во ввозе фальсифицированной рыбной продукции, предположительно европейского происхождения.

21 мая армянская сторона сообщила, что российская делегация приступила к инспекционным проверкам предприятий.

Источник: Sputnik Армения