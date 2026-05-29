В Азербайджане задержан контрабандист с крупной партией наркотиков из Ирана - ФОТО - ВИДЕО
Сотрудники Управления полиции Абшеронского района в ходе оперативных мероприятий предотвратили незаконный оборот 19 килограммов наркотических средств и психотропных веществ.
Об этом сообшает МВД.
В рамках операции задержан 47-летний Эмин Ахмедов, занимающийся международными грузоперевозками и подозреваемый в совершении данного преступления.
В принадлежащем ему крупнотоннажном грузовике были обнаружены 8 килограммов героина и более 3 килограммов психотропного вещества — метамфетамина.
Следствие установило, что Ахмедов получил наркотики от гражданина Ирана, личность которого в настоящее время устанавливается, и ввёз их в страну контрабандным путем.
Правоохранительные органы продолжают мероприятия по выявлению других участников наркосети.
Кроме того, в ходе других операций сотрудники полиции задержали ещё двух подозреваемых в незаконном обороте наркотиков — 44-летнего Рамиля Гасанова и 38-летнего Ильхама Джумшудоглу. У них было обнаружено около 8 килограммов наркотических веществ.
Задержанные признались, что намеревались распространять наркотики на территории Баку и Абшеронского района.
По всем фактам возбуждены уголовные дела, расследование продолжается. Оперативно-профилактические мероприятия усилены.