В Ичеришехер состоялась церемония открытия новой спортивной площадки, реализованная совместными усилиями футбольного клуба "Сабах" и Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

Председатель Правления управления государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Руфат Махмудов отметил, что новый объект станет важным местом для активного отдыха и физического развития детей. По его словам, жители Ичеришехер давно испытывали нехватку пространства, где дети могли бы безопасно играть в футбол и заниматься спортом. Он подчеркнул, что теперь дети смогут комфортно тренироваться и проводить свободное время на собственной спортивной площадке, выразив уверенность в ее востребованности среди молодежи и взрослых.

Координатор Футбольной академии "Сабах" Гиорги Минашвили заявил, что проект создает новые возможности для юных спортсменов, где они смогут вести здоровый образ жизни, тренироваться и совершенствовать свои навыки. Грузинский специалист также выразил надежду, что в будущем кто-то из ребят, начинающих свой путь на этой площадке, будет выступать за ведущие футбольные клубы, и что подобные инициативы будут реализованы в других районах столицы. Председатель Совета старейшин Ичеришехер Алигейдар Дадашов назвал открытие площадки важным событием для местных жителей, отметив, что идея создания современного спортивного пространства обсуждалась на протяжении нескольких лет и сегодня получила практическое воплощение. После официальной церемонии юные жители Ичеришехер первыми опробовали новую площадку, проведя на ней свои первые футбольные тренировки.

Источник: АЗЕРТАДЖ

В Ичеришехер состоялась церемония открытия новой спортивной площадки

