Дуа Липа и Каллум Тернер официально поженились на тайной церемонии в Лондоне - ФОТО

First News Media21:19 - 31 / 05 / 2026
Популярная певица Дуа Липа и голливудский актер Каллум Тернер официально сочетались браком в ходе закрытой и скромной церемонии в Лондоне.

Свадебное торжество состоялось в это воскресенье, 31 мая 2026 года, в ЗАГСе Old Marylebone Town Hall. На церемонии присутствовал лишь узкий круг самых близких друзей и родственников пары, включая мать и бабушку певицы — всего около семи-восьми гостей. Из-за крайне скромного масштаба мероприятия многие случайные прохожие и другие посетители ЗАГСа даже не сразу поняли, что женятся мировые знаменитости.

29-летняя исполнительница выбрала для церемонии белое платье, перчатки и шляпку, а ее 35-летний супруг был одет в темно-синий костюм с галстуком. После обмена клятвами близкие осыпали молодоженов конфетти на лестнице регистрационного офиса, после чего пара покинула место проведения свадьбы на обычном черном лондонском кэбе, а сопровождавшая их немногочисленная охрана и родственники уехали на зеленом Land Rover.

Источник: The Sun

