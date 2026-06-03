 В Баку проходит международная конференция, посвящённая репрессивной политике Индии в отношении этнических меньшинств - ФОТО | 1news.az | Новости
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В Баку проходит международная конференция, посвящённая репрессивной политике Индии в отношении этнических меньшинств - ФОТО

First News Media10:17 - Сегодня
В Баку проходит международная конференция, посвящённая репрессивной политике Индии в отношении этнических меньшинств - ФОТО

По инициативе Бакинской инициативной группы в Бакинском государственном университете проходит международная конференция на тему «Июнь 1984 года, события в Амритсаре: транснациональные репрессии Индии против этнических меньшинств в контексте геноцида», посвящённая репрессивной политике правительства Индии в отношении этнических меньшинств.

Как сообщает 1news.az, впервые в мероприятиях, проводимых в Азербайджане, принимают участие представители общины далитов, страдающей от репрессивной и систематически дискриминационной политики индийского правительства.

В конференции также участвуют авторитетные представители сикхской общины из Канады, Великобритании, Нидерландов, Германии, Швейцарии, Австралии и США, руководители аналитических центров, эксперты в области прав человека и защиты этнических меньшинств, а также лица, непосредственно пострадавшие от политики репрессий, расовой дискриминации и преследований со стороны индийских властей.

В ходе конференции будут обсуждаться вопросы сохранения в повестке международных организаций темы транснациональных репрессий и систематического преследования, осуществляемых правительством Индии в отношении этнических и религиозных меньшинств, в частности представителей сикхской и далитской диаспор, а также членов их семей.

Кроме того, участники обменяются мнениями по вопросам укрепления координации и сотрудничества между диаспорскими организациями, пострадавшими от репрессий, усиления механизмов совместной правовой защиты от транснациональных преследований и развития взаимодействия на международных площадках.

Отдельное внимание будет уделено необходимости международно-правовой оценки вооружённых атак, актов насилия и гибели тысяч невинных людей во время событий в Амритсаре в июне 1984 года, а также вопросу выполнения правительством Индии своих обязательств перед международными организациями в сфере защиты прав этнических меньшинств.

Для справки: В начале июня 1984 года индийские власти осуществили вооружённый штурм комплекса Хармандир-Сахиб (Золотой храм) в Амритсаре - одной из главных святынь сикхов. Организованная на государственном уровне операция рассматривается как акт насилия, направленный против религиозных и духовных ценностей сикхской общины, свободы вероисповедания и её историко-культурного наследия. Согласно данным, собранным на основе отчётов международных неправительственных организаций, независимых источников и свидетельств очевидцев, в результате вооружённой операции в Амритсаре и прилегающих городах погибли до 8 тысяч мирных жителей.

Отметим, что в марте текущего года Бакинская инициативная группа и Sikh Federation International совместно подготовили доклад под названием «Через границы: транснациональные репрессии Индии против сикхской диаспоры», в котором отражены факты, касающиеся политики преследования представителей индийской диаспоры за рубежом и событий в Амритсаре 1984 года.

Гафар Агаев

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