Эльчин Бабаев: Возвращение в Западный Азербайджан следует рассматривать в контексте международного права

«Вопрос возвращения в Западный Азербайджан является не только частью национальной повестки, но и темой, требующей изучения в контексте международного права, прав человека и безопасного возвращения соотечественников на исторические земли».

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом заявил ректор Бакинского государственного университета Эльчин Бабаев на I Международной научной конференции «Возвращение в Западный Азербайджан: как новый этап национальной идеи».

По его словам, после восстановления территориальной целостности и полного обеспечения государственного суверенитета Азербайджана особую актуальность приобретает вопрос исторической справедливости в отношении азербайджанцев, вынужденных покинуть Западный Азербайджан в различные периоды.

Э.Бабаев также подчеркнул важность научного изучения и документирования истории Западного Азербайджана, отметив роль созданного в БГУ Центра исследований Западного Азербайджана.