«Это чувство огромной гордости»: Фарман Гасанов прокомментировал победу на UFC в Баку

«Это мой первый бой и первая победа на родине. Это чувство огромной гордости. Думать о победе — это гордость. Хочу поблагодарить свой народ, спасибо азербайджанскому народу!»

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом сообщил азербайджанский боец Фарман Гасанов, отвечая на вопросы журналистов и ставший победителем боя турнира UFC Fight Night, проходящего на Национальной арене гимнастики в Баку.

По словам бойца, на протяжении всех трех раундов он старался контролировать соперника: «Для меня всегда существует только победа. Слава Богу, мы завершили этот бой победой». Ф. Гасанов также признался, что думал о досрочном финише, но в процессе возникли некоторые трудности: «Я пытался финишировать его на земле, но суждено было пройти все три раунда. И всё же по итогам трех раундов мы победили». В заключение спортсмен добавил, что его контракт с UFC рассчитан на четыре боя.