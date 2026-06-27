Биньямин Нетаньяху: Марко Рубио поддержал создание Израилем «зоны безопасности» в Ливане

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об одобрении со стороны госсекретаря США концепции буферной зоны для защиты от атак «Хезболлы» и Ирана.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что государственный секретарь США Марко Рубио выразил официальную поддержку Вашингтона в отношении создания израильской «зоны безопасности» на территории Ливана.

По словам главы израильского правительства, этот вопрос подробно обсуждался в ходе нескольких двусторонних бесед с американским политиком. Нетаньяху подчеркнул, что данная концепция необходима для предотвращения прямых нападений на израильскую территорию со стороны Ирана и радикальной группировки «Хезболла».