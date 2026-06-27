Шарабуддин Магомедов одержал 21-ю победу в карьере, победив Мишеля Перейру

Сегодня на Национальной арене гимнастики в Баку стартовал международный турнир UFC Fight Night.

Как сообщает корреспондент 1news.az, в главном карде вечера состоялся поединок в среднем весе между российским бойцом Шарабуддином Магомедовым (Шара Буллет) и бразильцем Мишелем Перейрой.

Поединок продлился все три раунда и завершился победой Магомедова единогласным решением судей. Для Шары Буллета этот триумф стал 21-м в 22 боях в смешанных единоборствах (ММА). Мишель Перейра, в свою очередь, потерпел 16-е поражение в своем 48-м поединке.