Каан Офли: «Мне очень понравился Баку, возможно, в следующий раз привезу сюда семью на отдых»

«Хотел бы отметить, что мне очень понравился Баку».

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом сказал австралийский боец Каан Офли, отвечая на вопросы журналистов и ставший победителем четвертого боя турнира UFC Fight Night, проходящего на Национальной арене гимнастики в Баку.

«Надеюсь, у меня еще будет возможность вернуться сюда. Возможно, в следующий раз даже привезу сюда свою семью на отдых», — отметил боец.

По его словам, в бою все прошло именно так, как планировали: «Мы полностью придерживались стратегии. Я был уверен, что смогу финишировать соперника — либо в партере, либо в стойке. Теперь я хочу получить бой с соперником из топ-15. Считаю, что уже готов драться с лучшими бойцами дивизиона. Сейчас у меня серия из пяти побед подряд, так что посмотрим, что будет дальше».