Нурсултон Рузибоев досрочно победил Андрея Пуляева на турнире UFC Fight Night в Баку

Сегодня на Национальной арене гимнастики в Баку стартовал международный турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night.

Как сообщает корреспондент 1news.az, в рамках предварительного карда вечера в октагон вышли бойцы среднего веса — россиянин Андрей Пуляев и представитель Узбекистана Нурсултон Рузибоев.

Развязка запланированного на три раунда противостояния наступила уже на первых минутах встречи. Рузибоеву удалось перевести оппонента на настил октагона и занять доминирующую позицию со спины, после чего он провел плотный удушающий прием. Пуляев отказался сдаваться и в результате потерял сознание, из-за чего рефери был вынужден остановить поединок, зафиксировав досрочную победу бойца из Узбекистана.