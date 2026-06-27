Австралиец Каан Офли одержал досрочную победу на турнире UFC в Баку
Сегодня на Национальной арене гимнастики в Баку стартовал международный турнир UFC Fight Night.
Как сообщает корреспондент 1news.az, в рамках спортивного шоу завершился очередной поединок предварительного карда, в котором австралийский боец Каан Офли сразился с колумбийцем Хавьером Рейесом.
Офли и Рейес провели бой в полулегком весе, который был рассчитан на три раунда. Этот поединок завершился победой австралийца сабмишеном во втором раунде.
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