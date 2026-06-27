Икрам Алискеров победил Бруно Феррейру единогласным решением судей на UFC в Баку

Сегодня на Национальной арене гимнастики в Баку стартовал международный турнир UFC Fight Night.

Как сообщает корреспондент 1news.az, в главном карде вечера состоялся поединок в среднем весе между российским бойцом Икрамом Алискеровым и бразильцем Бруно Феррейрой.

По итогам трехраундового противостояния 33-летний россиянин взял верх над соперником: все трое судей единогласно насчитали 30–27 в его пользу.

Напомним, что после этого успеха статистика бойца выросла до 18 побед при двух поражениях, в то время как его ровесник-бразилец ухудшил свой профессиональный рекорд.