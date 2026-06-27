Молниеносный нокаут: Яхьяев финишировал Уокера на 8-й секунде боя

Сегодня на Национальной арене гимнастики в Баку стартовал международный турнир UFC Fight Night. Как сообщает корреспондент 1news.az, в предварительном карде вечера состоялся поединок в полутяжелом весе между Абдул-Рахманом Яхьяевым, выступавшим под флагом Турции, и американцем Джулиусом Уокером.

Бой завершился победой Яхьяева нокаутом на восьмой секунде первого раунда.

Напомним, что для Яхьяева эта победа стала третьей подряд в UFC — все три он одержал в первом раунде.