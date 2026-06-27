Джейхун Байрамов и Хакан Фидан обсудили региональную безопасность

Между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и его турецким коллегой Хаканом Фиданом состоялся телефонный разговор.

Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

В ходе разговора стороны обсудили вопросы, вытекающие из союзнических отношений между Азербайджаном и Турцией, повестку стратегического сотрудничества между двумя странами, а также вопросы взаимодействия и координации в рамках международных и региональных организаций.

Министры, подчеркнув, что политический диалог на высшем уровне и взаимная поддержка между братскими странами составляют основу двусторонних отношений, отметили важность продолжения тесного сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями относительно ситуации в сфере безопасности в регионе, процессов, происходящих в постконфликтный период, и шагов, предпринимаемых в направлении обеспечения регионального мира и стабильности.

Источник: Report