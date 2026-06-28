 Рафаэль Физиев: «В первом раунде мне отключили левый глаз, во втором пришлось бить вслепую» | 1news.az | Новости
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Рафаэль Физиев: «В первом раунде мне отключили левый глаз, во втором пришлось бить вслепую»

Фаига Мамедова00:15 - Сегодня
Рафаэль Физиев: «В первом раунде мне отключили левый глаз, во втором пришлось бить вслепую»

«В первом раунде мне отключили левый глаз, во втором пришлось бить вслепую».

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом сообщил, отвечая на вопросы журналистов, азербайджанский боец Рафаэль Физиев, ставший победителем боя турнира UFC Fight Night, проходящего на Национальной арене гимнастики в Баку.

Как признался Р. Физиев, на последних секундах первого раунда он полностью потерял обзор с одной стороны из-за точного попадания соперника.
«Да я ничего не видел после того, как первый раунд кончился! Он мне последним джебом, на последней секунде, попал прямо в левый глаз. И когда я оба глаза открывал, у меня абсолютно всё двоилось и даже четверилось. Даже сейчас видимость еще немного размытая», — рассказал боец.
Спортсмен отметил, что в перерыве безуспешно пытался исправить ситуацию вместе со своей командой:
«Я пошел, сел на стул в углу и понял, что вообще ничего не вижу. То есть закрывал левый глаз — мог видеть, открывал — и ничего. Я попросил секундантов вытереть его, потому что подумал, что туда попала кровь или пот. Они протерли, но ничего не изменилось. И тут я начал думать: «Как мне драться в таком состоянии? Я же не смогу все пять раундов держать левый глаз закрытым».

По словам Рафаэля Физиева, перед стартом второй пятиминутки он принял решение пойти на оправданный риск и положиться на интуицию.
«Перед вторым раундом я подумал: «Мне и не нужно видеть всё идеально. Я просто выброшу этот удар».
В голове крутились сомнения: «Делать это или нет? Стоит или не стоит?»
В итоге я вышел, решил, что особо высматривать там нечего, и просто зарядил удар. Это было как лаки-панч, и он лег просто идеально», — поделился Р. Физиев.

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