 Рафаэль Физиев: «Оформить такой нокаут перед болельщиками здесь, в Азербайджане — потрясающее чувство» | 1news.az | Новости
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Спорт

Рафаэль Физиев: «Оформить такой нокаут перед болельщиками здесь, в Азербайджане — потрясающее чувство»

Фаига Мамедова00:25 - Сегодня
Рафаэль Физиев: «Оформить такой нокаут перед болельщиками здесь, в Азербайджане — потрясающее чувство»

«Оформить такой нокаут перед болельщиками здесь, в Азербайджане — потрясающее чувство».

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом сообщил, отвечая на вопросы журналистов, азербайджанский боец Рафаэль Физиев, ставший победителем боя турнира UFC Fight Night, проходящего на Национальной арене гимнастики в Баку.

По словам Физиева, ключевую роль в успешном противостоянии грозному сопернику сыграла дисциплина и четкое выполнение инструкций команды. Спортсмен признал, что Торрес обладает огромной нокаутирующей мощью, поэтому цена ошибки в октагоне была крайне высока. «Мой одноклубник и секундант Алим Набиев дал мне одну простую инструкцию: «Держи левую руку высоко и прижми подбородок». Именно на этом я и концентрировался весь раунд», — отметил Р. Физиев. «Я знаю, что сейчас в Азербайджане меня поддерживает огромное количество людей, и я не хочу, чтобы им приходилось ждать турнира здесь только ради того, чтобы увидеть мою победу. Я больше не хочу проигрывать, потому что знаю, как много людей расстраиваются из-за моих поражений», — резюмировал спортсмен.

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