 Икрам Алискеров: «Я даже представить не мог, насколько Баку красивый, огромный и чистый город» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Спорт

Икрам Алискеров: «Я даже представить не мог, насколько Баку красивый, огромный и чистый город»

Фаига Мамедова21:55 - 27 / 06 / 2026
Икрам Алискеров: «Я даже представить не мог, насколько Баку красивый, огромный и чистый город»

«Я уже бывал в Баку пару лет назад, но тогда приезжал всего на один день. Я даже представить себе не мог, что так близко находится настолько красивый, огромный и чистый город.»

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом сообщил, отвечая на вопросы журналистов, российский боец Икрам Алискеров, ставший победителем боя турнира UFC Fight Night, проходящего на Национальной арене гимнастики в Баку.

По словам бойца, его оппонент не останавливался, постоянно шел напролом и выбрасывал опасные, тяжелые удары. В такой ситуации главной задачей стало забрать победу любым доступным способом, поэтому пришлось перестроиться и действовать аккуратнее.

Помимо спортивной составляющей, Алискеров поделился своими впечатлениями от столицы Азербайджана:
«Знаете, я уже бывал в Баку пару лет назад, но тогда приезжал всего на один день, и у меня совершенно не было времени. В этот раз город меня по-настоящему и очень приятно удивил. Честно говоря, я даже представить себе не мог, что так близко находится настолько красивый, огромный и чистый город. А еще говорят, что здесь невероятно вкусная еда и отличные рестораны. Но поскольку я был на жесткой диете перед боем, то пока ничего не успел попробовать. Надеюсь, уже завтра смогу наконец-то оценить местную кухню», — отметил И. Алискеров.

Поделиться:
682

Актуально

Общество

Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в церемониях открытия и презентациях в ...

В мире

В Армению транзитом через Азербайджан будет отправлена партия пшеницы

В мире

Джейхун Байрамов и Хакан Фидан обсудили региональную безопасность

Спорт

Таир Абдуллаев: «Проиграть в Азербайджане я просто не имел права»

Спорт

Рафаэль Физиев: «В первом раунде мне отключили левый глаз, во втором пришлось бить вслепую»

Шарабуддин Магомедов: «Я безумно хотел подраться в Баку — это же совсем рядом с домом»

Рафаэль Физиев нокаутировал Мануэля Торреса

Шарабуддин Магомедов одержал 21-ю победу в карьере, победив Мишеля Перейру

Выбор редактора

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Новости для вас

Азербайджанская женская группа по акробатической гимнастике выиграла серию Кубка мира

ЧМ-2026: Португалия разгромила Узбекистан

Матч ЧМ-2026 между Бельгией и Ираном завершился нулевой ничьей

Месси побил рекорд Клозе и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира

Последние новости

Рафаэль Физиев: «В первом раунде мне отключили левый глаз, во втором пришлось бить вслепую»

Сегодня, 00:15

Шарабуддин Магомедов: «Я безумно хотел подраться в Баку — это же совсем рядом с домом»

Сегодня, 00:00

Президент Сербии Александр Вучич заявил о скором уходе со своего поста

27 / 06 / 2026, 23:55

Пропустил удар, но забрал победу: Шарабутдин Магомедов вспомнил критический момент на UFC Fight Night

27 / 06 / 2026, 23:45

Биньямин Нетаньяху: Марко Рубио поддержал создание Израилем «зоны безопасности» в Ливане

27 / 06 / 2026, 23:38

Рафаэль Физиев нокаутировал Мануэля Торреса

27 / 06 / 2026, 23:33

В штате Юта введено ЧП из-за масштабного лесного пожара - ВИДЕО

27 / 06 / 2026, 23:15

Шарабуддин Магомедов одержал 21-ю победу в карьере, победив Мишеля Перейру

27 / 06 / 2026, 23:00

Бразильский боец Матеус Камило одержал победу над Назимом Садыховым

27 / 06 / 2026, 22:30

Икрам Алискеров: «Я даже представить не мог, насколько Баку красивый, огромный и чистый город»

27 / 06 / 2026, 21:55

Икрам Алискеров победил Бруно Феррейру единогласным решением судей на UFC в Баку

27 / 06 / 2026, 21:40

Молниеносный нокаут: Яхьяев финишировал Уокера на 8-й секунде боя

27 / 06 / 2026, 21:05

«Это чувство огромной гордости»: Фарман Гасанов прокомментировал победу на UFC в Баку

27 / 06 / 2026, 20:55

Нурсултон Рузибоев досрочно победил Андрея Пуляева на турнире UFC Fight Night в Баку

27 / 06 / 2026, 20:35

Азербайджанский боец Фарман Гасанов выиграл свой первый бой в UFC

27 / 06 / 2026, 20:23

В Армению транзитом через Азербайджан будет отправлена партия пшеницы

27 / 06 / 2026, 20:15

Каан Офли: «Мне очень понравился Баку, возможно, в следующий раз привезу сюда семью на отдых»

27 / 06 / 2026, 19:58

Расселл выиграл квалификацию Гран-при Австрии "Формулы-1"

27 / 06 / 2026, 19:45

Австралиец Каан Офли одержал досрочную победу на турнире UFC в Баку

27 / 06 / 2026, 19:35

Джейхун Байрамов и Хакан Фидан обсудили региональную безопасность

27 / 06 / 2026, 19:25
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02