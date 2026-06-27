Икрам Алискеров: «Я даже представить не мог, насколько Баку красивый, огромный и чистый город»

«Я уже бывал в Баку пару лет назад, но тогда приезжал всего на один день. Я даже представить себе не мог, что так близко находится настолько красивый, огромный и чистый город.»

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом сообщил, отвечая на вопросы журналистов, российский боец Икрам Алискеров, ставший победителем боя турнира UFC Fight Night, проходящего на Национальной арене гимнастики в Баку.

По словам бойца, его оппонент не останавливался, постоянно шел напролом и выбрасывал опасные, тяжелые удары. В такой ситуации главной задачей стало забрать победу любым доступным способом, поэтому пришлось перестроиться и действовать аккуратнее.

Помимо спортивной составляющей, Алискеров поделился своими впечатлениями от столицы Азербайджана:

«Знаете, я уже бывал в Баку пару лет назад, но тогда приезжал всего на один день, и у меня совершенно не было времени. В этот раз город меня по-настоящему и очень приятно удивил. Честно говоря, я даже представить себе не мог, что так близко находится настолько красивый, огромный и чистый город. А еще говорят, что здесь невероятно вкусная еда и отличные рестораны. Но поскольку я был на жесткой диете перед боем, то пока ничего не успел попробовать. Надеюсь, уже завтра смогу наконец-то оценить местную кухню», — отметил И. Алискеров.