Азербайджанский боец Фарман Гасанов выиграл свой первый бой в UFC

Сегодня на Национальной арене гимнастики в Баку стартовал международный турнир UFC Fight Night.

Как сообщает корреспондент 1news.az, в предварительном карде вечера в октагон вышел азербайджанский боец Фарман Гасанов, а его соперником стал американец Эрик Нолан.

Поединок в полусреднем весе был рассчитан на три раунда и завершился победой Гасанова единогласным решением судей.

Таким образом, Фарман Гасанов выиграл шестой бой в профессиональной карьере, а Эрик Нолан потерпел уже пятое поражение.

Отметим, что для Гасанова это был дебют в UFC.