Азербайджанский боец Фарман Гасанов выиграл свой первый бой в UFC
Сегодня на Национальной арене гимнастики в Баку стартовал международный турнир UFC Fight Night.
Как сообщает корреспондент 1news.az, в предварительном карде вечера в октагон вышел азербайджанский боец Фарман Гасанов, а его соперником стал американец Эрик Нолан.
Поединок в полусреднем весе был рассчитан на три раунда и завершился победой Гасанова единогласным решением судей.
Таким образом, Фарман Гасанов выиграл шестой бой в профессиональной карьере, а Эрик Нолан потерпел уже пятое поражение.
Отметим, что для Гасанова это был дебют в UFC.
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