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Президент Сербии Александр Вучич заявил о скором уходе со своего поста

First News Media23:55 - 27 / 06 / 2026
Президент Сербии Александр Вучич заявил о скором уходе со своего поста

Президент Сербии Александр Вучич во время выступления на массовом митинге в Белграде объявил, что дорабатывает последние недели на своем посту. При этом глава государства не стал конкретизировать точную дату своей отставки.

По наблюдениям корреспондента Сербской службы Би-би-си, Вучич не планирует полностью уходить из политики — он пообещал оказать поддержку правящей Сербской прогрессивной партии для достижения убедительной победы на предстоящих выборах. Второй и заключительный мандат президента должен был официально завершиться только в середине 2027 года. На прошедшем мероприятии, которое, по оценкам министерства внутренних дел Сербии, собрало более 200 тысяч участников, лидер страны также анонсировал проведение досрочных всеобщих выборов, не назвав точные сроки их организации.

Массовые общественные выступления и глубокий политический кризис в Сербии были спровоцированы катастрофой, произошедшей 1 ноября 2024 года в городе Нови-Сад. В результате обрушения бетонного козырька над входом в здание железнодорожного вокзала погибли 16 человек. Данная трагедия вызвала жесткую реакцию и возмущение граждан, которые связали случившееся с высоким уровнем коррупции в государственных структурах. Инцидент стал катализатором для проведения регулярных многотысячных демонстраций протеста по всей стране, ключевым требованием которых изначально являлась организация досрочных выборов.

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