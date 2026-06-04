Азербайджан и Россия проведут заседание межпарламентской комиссии

Заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным Собранием России и Милли меджлисом (парламентом) Азербайджана пройдет в середине июня в Баку.

Об этом сообщил посол Азербайджана в РФ Рахман Мустафаев, выступая на сессии ПМЭФ "Россия-Азербайджан".

"Активно развиваются межпарламентские связи и контакты. В середине июня в Баку прибывает парламентская делегация, состоящая из депутатов как Совета Федерации, так и Госдумы, для участия в работе Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации Федерального собрания и Милли Меджлисом Азербайджана", - сказал посол. Он подчеркнул, что межпарламентское взаимодействие является очень важным элементом двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Россией.

Мустафаев также сообщил, что осенью планируется проведение очередного азербайджано-российского межрегионального форума, который традиционно собирает заинтересованных глав регионов РФ и Азербайджана для обсуждения двусторонних вопросов. "Намечаются какие-то соглашения, перспективный план развития", - добавил он.

Источник: ТАСС