Марк Ли впервые вышел на сцену после ухода из NCT: его выступление прошло в Баку - ВИДЕО

Бывший участник южнокорейской группы NCT Марк Ли выступил на церемонии открытия Всемирного дня окружающей среды (World Environment Day 2026), которая состоялась в Баку в Центре Гейдара Алиева.

Артист, ранее покинувший NCT и начавший сольную карьеру под собственным лейблом Upper Room, представил публике новую песню «Ready or Not», которая до этого официально не выпускалась — выступление стало его первым крупным публичным мероприятием после ухода из группы в апреле этого года.

«Для меня большая честь быть здесь сегодня. Большое спасибо за приглашение на Всемирный день окружающей среды и за возможность приехать в Азербайджан, сюда, в Баку. Это прекрасный город», — заявил Марк Ли со сцены Центра Гейдара Алиева.

Отметим, что Всемирный день окружающей среды (World Environment Day) ежегодно проводится под эгидой United Nations Environment Programme и считается одной из крупнейших международных платформ, посвящённых вопросам экологии, устойчивого развития и борьбы с изменением климата. В 2026 году глобальное мероприятие проходит в Азербайджане, его центральной площадкой стал Баку. Церемония открытия объединила представителей международных организаций, экологических инициатив, государственных структур и общественных деятелей — в рамках программы обсуждаются вопросы защиты окружающей среды, сокращения загрязнения и развития экологически устойчивых решений.

Подчеркнем, что NCT — популярный южнокорейский K-pop-проект, дебютировавший в 2016 году под управлением SM Entertainment. Группа известна своей уникальной концепцией, предполагающей существование нескольких подразделений и ротацию участников. За годы карьеры NCT добилась международного успеха, а её альбомы неоднократно возглавляли музыкальные чарты в Азии и за её пределами. Марк Ли считается одним из наиболее известных участников коллектива.